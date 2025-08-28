ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos 2025 saat 10.15'ten itibaren elektronik ortamda yapabilecek.

DGS tercihleri başladı (AA)

Tercihler İçin Son Gün: 4 Eylül 2025

Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise sürenin sınırlı olması. Tercih işlemleri 04 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacağı için adayların işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor.