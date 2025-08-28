ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

2025-DGS Tercih Süreci Resmen Başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos 2025 saat 10.15'ten itibaren elektronik ortamda yapabilecek.
Tercih süreci, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.
Tercihler İçin Son Gün: 4 Eylül 2025
Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise sürenin sınırlı olması. Tercih işlemleri 04 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacağı için adayların işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor.
Yerleştirmede Kılavuz Kuralları Geçerli
Yerleştirme işlemleri, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar doğrultusunda yapılacak. Tercih yapacak adayların, kılavuzda yer alan tabloları ve genel bilgileri dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.