Haberler Liste Haberleri ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

Üniversite eğitimine dikey geçiş yapmak isteyen adaylar için kritik süreç resmen başladı. ÖSYM, 2025-DGS tercih tarihlerini duyurdu. Peki tercihler nasıl yapılacak, son gün ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 10:36
ABONE OL
ÖSYM duyurdu! 2025 DGS tercihleri başladı: DGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve başvuru ekranı

2025-DGS Tercih Süreci Resmen Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos 2025 saat 10.15'ten itibaren elektronik ortamda yapabilecek.

DGS tercihleri başladı (ÖSYM)DGS tercihleri başladı (ÖSYM)

Tercih süreci, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek.

ÖSYM DGS TERCİH BAŞVURU EKRANI

DGS tercihleri başladı (AA)DGS tercihleri başladı (AA)

Tercihler İçin Son Gün: 4 Eylül 2025

Adayların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise sürenin sınırlı olması. Tercih işlemleri 04 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacağı için adayların işlemlerini son güne bırakmamaları gerekiyor.

DGS tercihleri başladı (AA)DGS tercihleri başladı (AA)

Yerleştirmede Kılavuz Kuralları Geçerli

Yerleştirme işlemleri, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen ilke ve kurallar doğrultusunda yapılacak. Tercih yapacak adayların, kılavuzda yer alan tabloları ve genel bilgileri dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA