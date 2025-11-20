Haberler Liste Haberleri Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 20.11.2025 22:46 Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 23:02
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan "Kanun-ı Esasi" hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?

A: Kanuni Sultan Süleyman

B: II. Abdülhamid

C: Fatih Sultan Mehmed

D: Abdülmecid

Cevap: B

SON DAKİKA