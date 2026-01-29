Örümcek Adam’dan acı haber: 38 yaşındaki ünlü isim hayatını kaybetti
Sinemanın en çok izlenen ve sevilen serilerinden Spider-Man'den acı haber geldi. erinin İspanyolca seslendirmesinde Örümcek Adam karakterine hayat veren ünlü seslendirme sanatçısı Alexis Ortega, 38 yaşında yaşamını yitirdi.
Seslendirme dünyası, genç ve yetenekli bir ismin veda haberiyle sarsıldı.
Marvel Sinematik Evreni'nde Örümcek Adam karakterine hayat veren ünlü seslendirme sanatçısı Alexis Ortega, yaşamını yitirdi. Acı haber, seslendirme sektörünün nabzını tutan World Dubbing News tarafından resmen doğrulandı.
"Huzur İçinde Uyu Ortega"
World Dubbing News yaptığı açıklamada, sanatçının vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:
"Seslendirme sanatçısı Alexis Ortega'nın vefatını üzüntüyle duyuruyoruz. Bu zor zamanlarda ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı diliyoruz."
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
Tom Holland'ın İspanyolca Sesiydi
Alexis Ortega, özellikle Spider-Man: Homecoming filminde Tom Holland'ın canlandırdığı Peter Parker karakterine verdiği sesle milyonların hafızasına kazınmıştı. Ortega, sadece bu filmle sınırlı kalmayıp Marvel'ın en büyük yapımlarında da mikrofon başına geçmişti.