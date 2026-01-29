Örümcek Adam’dan acı haber: 38 yaşındaki ünlü isim hayatını kaybetti

Alexis Ortega / Sosyal medya

Sanatçının katkıda bulunduğu bazı önemli projeler şunlardı:

Captain America: Civil War

Spider-Man: Homecoming

Avengers: Infinity War

Kariyerinde dublajın yanı sıra başka başarılı işlere de imza atan Ortega, Big Hero 6, Buscando a Dory ve Cars 3 gibi animasyonlarda; Luis Miguel: La Serie ve La Casa de las Flores gibi televizyon yapımlarında da ses ve oyunculuk katkılarıyla biliniyordu.