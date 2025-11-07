Haberler Liste Haberleri Orhan Bey'in kardeşi "Fatma Hatun" geliyor! Cemre Gümeli Kuruluş Orhan'da!

Orhan Bey'in kardeşi "Fatma Hatun" geliyor! Cemre Gümeli Kuruluş Orhan'da!

Sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna Cemre Gümeli, Orhan Bey'in kız kardeşi 'Fatma Hatun' rolüyle dahil oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:36
ABONE OL
Orhan Bey’in kardeşi Fatma Hatun geliyor! Cemre Gümeli Kuruluş Orhan’da!

atv'nin Çarşamba günleri ekrana gelen, yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna bir önemli isim daha katıldı.

Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana bağlayan, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna başarılı oyuncu Cemre Gümeli katıldı. Cemre Gümeli dizide Orhan Bey'in kız kardeşi Fatma Hatun'u canlandıracak.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü "Orhan Bey" karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği "Kuruluş Orhan", yayınlanan ilk iki bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SON DAKİKA