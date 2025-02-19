ÖGG sınav sonuç tarihi | Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 9 Şubat'ta yapılan 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarını dört gözle bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olarak değerlendirilecek ve toplamda 100 puan üzerinden bir not verilecektir.
ÖGG 113. Dönem Sınav Sonuçları 28 Şubat'ta Açıklanacak
Sınavı başarıyla tamamlayan adayların en merak ettiği konu, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıydı. EGM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, 113. dönem ÖGG sınav sonuçlarının 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarına itiraz hakkı ise 03-05 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek.
Sınav Değerlendirmesi ve Başarı Kriterleri
ÖGG sınavının değerlendirilmesi, adayların sınavda gösterdikleri performansa göre yapılacak. 100 sorudan alınan puanların yanı sıra, silah farkı sınavına katılan adaylar için ek başarı kriterleri bulunuyor. Silah farkı sınavına katılan adayların başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve uygulamalı sınavlardan toplamda en az 50 puan almaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce temel silahsız sınavdan başarılı oldukları puanla birlikte, bu puan ortalamasının en az 60 olması şartı aranmaktadır.
Silahlı ve Silahsız Eğitim Alan Adaylar İçin Farklı Başarı Kriterleri
Silahsız özel güvenlik eğitimi sertifikasına sahip olanlar, silahsız yenileme eğitimi alarak silahlı sınav kategorisinde yer alacaklardır. Bu adayların da başarılı sayılabilmesi için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50 puan olması ve daha önceki silahsız eğitim başarılarıyla birlikte ortalama 60 puan almaları gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda ise adayın sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
Sonuçların Öğrenilmesi ve İtiraz Süreci
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, EGM'nin belirlediği platform üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler. Eğer adaylar, sonuçlarda bir hata olduğunu düşünüyorlarsa, 03-05 Mart tarihleri arasında itiraz edebilecekler. İtirazlar, EGM tarafından belirlenen prosedüre göre değerlendirilecektir.