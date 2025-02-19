ÖGG sınav sonuç tarihi | Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce adayın merakla beklediği 113. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) çevrildi. 9 Şubat'ta gerçekleştirilen ve 100 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavın ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. ÖGG sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı konusunda kılavuzda yer alan bilgilerle meraklarını gideriyor. Peki 113. dönem ÖGG sınav sonuçları 2025'te ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:12 PAYLAŞ ABONE OL

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 9 Şubat'ta yapılan 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarını dört gözle bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınavda adaylara 100 çoktan seçmeli soru soruldu. Her bir soru bir puan olarak değerlendirilecek ve toplamda 100 puan üzerinden bir not verilecektir.

A Haber Foto Arşiv ÖGG 113. Dönem Sınav Sonuçları 28 Şubat'ta Açıklanacak Sınavı başarıyla tamamlayan adayların en merak ettiği konu, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağıydı. EGM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda, 113. dönem ÖGG sınav sonuçlarının 28 Şubat 2025 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. Sınav sonuçlarına itiraz hakkı ise 03-05 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek.