Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 20 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Network filminde Oscar kazanan Beatrice Straight filmde kaç dakika görünmüştür?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: "Network" filmindeki rolüyle 1977'de "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı"nı kazanan Beatrice Straight 121 dakikalık film boyunca ekranda yaklaşık ne kadar süre kalmıştır?

A: 5 dakika

B: 15 dakika

C: 25 dakika

D: 121 dakika

Cevap: A