Neşe Erberk’in acı günü: Annesi Gülşen Erberk son yolculuğuna uğurlandı

1983 yılında Türkiye Güzeli, 1984'te ise Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, annesi Gülşen Erberk'in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 88 yaşında hayata veda eden Gülşen Erberk için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.