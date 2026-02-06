Neşe Erberk’in acı günü: Annesi Gülşen Erberk son yolculuğuna uğurlandı
Tescilli güzel Neşe Erberk, 88 yaşında hayatını kaybeden annesi Gülşen Erberk’i dualarla son yolculuğuna uğurladı. Erberk, Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.
1983 yılında Türkiye Güzeli, 1984'te ise Avrupa Güzeli seçilen Neşe Erberk, annesi Gülşen Erberk'in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. 88 yaşında hayata veda eden Gülşen Erberk için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.
"BİRİCİK ANNEMİZİ KAYBETTİK"
Eski manken Neşe Erberk, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak duygularını şu sözlerle dile getirmişti:
"Biricik annemizi kaybettik. Ağabeyim Cengiz ile benim ana kraliçemiz. Torunlarının süslü pembesi ışıklara yürüdü."
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Paylaşımıyla sevenlerini derinden üzen Erberk'e çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.
Gülşen Erberk için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Neşe Erberk'in ailesi, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri kabul eden Erberk'in, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına hâkim olamadığı görüldü.
Cenaze namazının ardından Gülşen Erberk, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Neşe Erberk'i bu zor gününde yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.