NASA 3I/ATLAS yayını ne zaman? Canlı izleme linki ve saat bilgisi

Uzay meraklıları için bu yayın, 3I/ATLAS'ın bugüne kadar kaydedilen en net ve en kapsamlı görüntülerine ulaşma fırsatı sunacak.

YAYINDA HANGİ GÖRSELLER PAYLAŞILACAK?

Canlı yayın kapsamında, kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaşırken gösterdiği yoğun aktivitenin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin izleyicilere sunulması bekleniyor. Bu karelerin, aralarında Hubble ve James Webb'in de bulunduğu gelişmiş gözlem araçlarıyla kaydedildiği tahmin ediliyor.

Özellikle 3I/ATLAS'ın Mars yakınından geçtiği dönemde yörüngedeki araçların elde ettiği veriler, bilim dünyasında ayrı bir beklenti yaratmış durumda. Bu geçiş sırasında yakalanan ayrıntıların yayında önemli bir yer tutacağı öngörülüyor.