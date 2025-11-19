Haberler Liste Haberleri NASA 3I/ATLAS yayını ne zaman? Canlı izleme linki ve saat bilgisi

NASA, yıldızlararası kökeniyle bilim dünyasında uzun süredir merak uyandıran 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait en güncel görüntüleri paylaşmak için hazırlıklara başladı. Güneş Sistemi’ne dış uzaydan giren üçüncü nesne olarak kayıtlara geçen bu sıra dışı misafir, bu gece gerçekleştirilecek özel canlı yayında tüm ayrıntılarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak. Yayın saatine ilişkin bilgiler merak konusu olurken, etkinliğe dair detaylar netleşmeye başladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:10
Gökbilim topluluğunun haftalardır mercek altına aldığı 3I/ATLAS, yeni görüntüleriyle yeniden gündemde. Temmuz 2025'te tespit edilen bu yıldızlararası misafir, Güneş Sistemi'nin dışından geldiği doğrulanan üçüncü cisim olması nedeniyle keşfedildiği günden bu yana bilim insanlarının yoğun ilgisini çekiyor.

Araştırmacılar, 3I/ATLAS benzeri nesnelerin başka yıldız sistemlerinin kimyasal dokusu ve oluşum süreçlerine dair benzersiz ipuçları taşıdığını belirterek, kuyruklu yıldızın önemini defalarca vurgulamıştı.

29 Ekim'de Güneş'e en yakın noktasına ulaşan cisim, yüzeyindeki buzların çözünmesiyle birlikte güçlü bir aktivite göstermişti. Bu hareketlilik, hem uzmanların hem de amatör gözlemcilerin dikkatini yeniden üzerine çekti. Şimdi gözler, kuyruklu yıldızın yeni görüntülerinin paylaşılacağı canlı yayına çevrilmiş durumda.

3I/ATLAS CANLI YAYINI NE ZAMAN VE NEREDEN İZLENECEK?

NASA, merakla beklenen aktarımın bugün, 19 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacağını duyurdu. Yayın, NASA'nın resmi YouTube kanalı, NASA+ platformu, NASA Live sayfası ve kurumun mobil uygulaması üzerinden eş zamanlı olarak takip edilebilecek.

Uzay meraklıları için bu yayın, 3I/ATLAS'ın bugüne kadar kaydedilen en net ve en kapsamlı görüntülerine ulaşma fırsatı sunacak.

NASA'nın canlı yayınını "https://www.youtube.com/watch?v=A55SUq2eDXg" linki üzerinden izleyebilirsiniz.

YAYINDA HANGİ GÖRSELLER PAYLAŞILACAK?

Canlı yayın kapsamında, kuyruklu yıldızın Güneş'e yaklaşırken gösterdiği yoğun aktivitenin yüksek çözünürlüklü görüntülerinin izleyicilere sunulması bekleniyor. Bu karelerin, aralarında Hubble ve James Webb'in de bulunduğu gelişmiş gözlem araçlarıyla kaydedildiği tahmin ediliyor.

Özellikle 3I/ATLAS'ın Mars yakınından geçtiği dönemde yörüngedeki araçların elde ettiği veriler, bilim dünyasında ayrı bir beklenti yaratmış durumda. Bu geçiş sırasında yakalanan ayrıntıların yayında önemli bir yer tutacağı öngörülüyor.

