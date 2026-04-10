Müge Anlı'da yürek yakan feryat! Rabia Doğan bebeğine kavuşabilecek mi?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir süren gergin bekleyiş, canlı yayında gelen müjdeli haberle yerini gözyaşlarına bıraktı. 3,5 aylık bebeğinden ayrı kalan anne Sena, kayınbiraderinden gelen telefonla bebeğinin güvende olduğunu öğrendi.

Müge Anlı'nın programına katılarak sesini duyurmaya çalışan ve günlerdir sütten kesilen 3,5 aylık bebeğini arayan Sena Hanım'a müjdeli haber, eşi Fatih Doğan'ın kardeşi Nurettin Doğan'dan geldi. Canlı yayına bağlanan Nurettin Doğan, yeğeninin ve ağabeyinin durumunun iyi olduğunu, bebeğin gün içinde devlet yetkililerine teslim edileceğini açıkladı.

Kaynak: ATV

BEBEK BAKANLIĞA TESLİM EDİLECEK

Nurettin Doğan, yayında yaptığı açıklamada gece saatlerinde bebeğe ve ağabeyine ulaştıklarını belirtti. Doğan, "İçiniz rahat olsun, bebeğin durumu da ağabeyimin durumu da şu an iyi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bilgi verildi. Bugün gün içinde çocuk teslim edilecek" diyerek müjdeyi verdi.

Kaynak: ATV

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ

Müjdeli haberin ardından stüdyoda tansiyon yükseldi. Kayınbirader Nurettin Doğan, ağabeyi Fatih'in Sena ile tanışmadan önce düzenli bir hayatı ve başarılı bir ticari geçmişi olduğunu savundu.

Ağabeyinin bu evlilikten sonra maddi ve manevi sıkıntıya girdiğini iddia eden Doğan, Sena'nın geçmişini ve tanışma şekillerini eleştirdi.

Kaynak: ATV

ANNE SENA: BEN SADECE ÇOCUĞUMU İSTİYORUM

Hakkındaki iddialara sert tepki gösteren anne Sena, eşinin parasını yediği yönündeki suçlamaları reddetti.

Gözyaşları içinde konuşan Sena, "Benim üzerimde hala bekarken aldığım kıyafetler var. Altınım yok, tatilim yok. Ben buraya iftira dinlemeye değil, evladımı bulmaya geldim. 3,5 aylık bebek annesini özledi diyemez, ben evladım için buradayım" diyerek feryat etti.

