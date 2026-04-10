Müge Anlı'da yürek yakan feryat! Rabia Doğan bebeğine kavuşabilecek mi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir süren gergin bekleyiş, canlı yayında gelen müjdeli haberle yerini gözyaşlarına bıraktı. 3,5 aylık bebeğinden ayrı kalan anne Sena, kayınbiraderinden gelen telefonla bebeğinin güvende olduğunu öğrendi.

Müge Anlı'nın programına katılarak sesini duyurmaya çalışan ve günlerdir sütten kesilen 3,5 aylık bebeğini arayan Sena Hanım'a müjdeli haber, eşi Fatih Doğan'ın kardeşi Nurettin Doğan'dan geldi. Canlı yayına bağlanan Nurettin Doğan, yeğeninin ve ağabeyinin durumunun iyi olduğunu, bebeğin gün içinde devlet yetkililerine teslim edileceğini açıkladı.

BEBEK BAKANLIĞA TESLİM EDİLECEK Nurettin Doğan, yayında yaptığı açıklamada gece saatlerinde bebeğe ve ağabeyine ulaştıklarını belirtti. Doğan, "İçiniz rahat olsun, bebeğin durumu da ağabeyimin durumu da şu an iyi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bilgi verildi. Bugün gün içinde çocuk teslim edilecek" diyerek müjdeyi verdi.

STÜDYODA TANSİYON YÜKSELDİ Müjdeli haberin ardından stüdyoda tansiyon yükseldi. Kayınbirader Nurettin Doğan, ağabeyi Fatih'in Sena ile tanışmadan önce düzenli bir hayatı ve başarılı bir ticari geçmişi olduğunu savundu. Ağabeyinin bu evlilikten sonra maddi ve manevi sıkıntıya girdiğini iddia eden Doğan, Sena'nın geçmişini ve tanışma şekillerini eleştirdi.