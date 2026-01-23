Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay: Evli adamı alıkoydu, ailenin hayatı altüst oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir konuşulan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Kendisi gibi evli ve çocuk sahibi olan Rabia Kaya tarafından kandırılıp alıkonulduğu öne sürülen Nail Yüce, günler sonra canlı yayında ailesinin karşısına çıktı.

İsmail ve Yeter Yüce çifti, İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası oğulları Nail Yüce'nin bir kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğu iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Aile, günlerdir haber alamadıkları oğullarının zor durumda olduğunu belirterek yardım istedi.

Kaynak: ATV Anne Yeter Yüce, canlı yayında yaptığı açıklamada, parasız kalan oğlunun çevresindeki herkesten borç para istemeye başladığını, bu süreçte de adı Rabia Kaya olarak geçen bir kadınla irtibat kurduğunu söyledi. Ailenin iddiasına göre Nail Yüce, Rabia Kaya tarafından yönlendirilmiş ve ailesinden koparılmıştı.