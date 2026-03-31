Müge Anlı'da Ayten Yılmaz hakkında şok ihbar: "Dedemi de aynı yöntemle dolandırdı"

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
44 yıllık hayat arkadaşı Elmas Bülbül'ü terk eden Seyhan Bey, pazarda tanışıp gönlünü kaptırdığı, kendisinden yarı yaş küçük Ayten Yılmaz uğruna tüm mal varlığını kaybetti. Elinde avucunda ne varsa Ayten Yılmaz için harcayan Seyhan Bey, canlı yayında gelen "dolandırıcılık" ihbarı karşısında neye uğradığını şaşırdı.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine izleyicileri ekran başına kilitleyen bir aile dramına sahne oldu. Kayseri'den gelen 64 yaşındaki Elmas Bülbül, yanına oğlu Burhan'ı da alarak Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Elmas Hanım'ın iddiası hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şoke etti: 70 yaşındaki eşi, 35 yaşındaki evli ve çocuklu bir kadına tüm birikimini yediriyordu!

Elmas Hanım, eşinin pazarda kendisinden yaşça çok küçük biriyle tanıştıktan sonra tamamen değiştiğini, parfüm sıkıp gençleşmeye çalıştığını ve daha önce hiç olmadığı kadar düzgün konuşmaya başlayarak adeta "avukat kesildiğini" belirtti.

"44 YILLIK EŞİM YARI YAŞINDAKİ KADINA TÜM KAZANCINI YEDİRİYOR"

Elmas Bülbül, eşinin 3 aydır eve uğramadığını ve tüm kazancını Ayten Yılmaz isimli kadına harcadığını iddia etti. Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya içini döken Elmas Hanım, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim 3 aydır eve gelmiyor. 35 yaşındaki bu kadına tüm kazancını yediriyor. Bu kadının tek derdi mal, mülk ve para! Yoksa benim 70 yaşındaki eşimi ne yapsın? Ayten Yılmaz denilen bu kadın evli ve çocuklu biri. Eşimi onun elinden kurtarmak istiyorum."

TARLALARI SATIŞA ÇIKARDI

İddiaya göre Seyhan Bülbül, yarı yaşındaki sevgilisinin borçlarını ödemek için babasından kalan tarlaları satışa çıkardı. Oğlu Burhan ise babasının Ahmet ve Mehmet hoca isimleriyle kadını telefonuna kaydettiğini ve sürekli görüntülü konuştuğunu ifade etti.

"HEPSİ İFTİRA"

İddiaların odağındaki Seyhan Bey, canlı yayına katılarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşi Elmas Hanım'ın uydurduğunu söyleyen Seyhan Bey, "Bunların hepsi yalan, hepsi iftira! Oğluyla bir olmuşlar beni şey ediyorlar. Beni evden kovdular, perişan ettiler. O kadın benim sadece müşterim, kabak çiçeği ve öteberi alıyor" savunmasını yaptı.

PES DEDİRTEN "KABAK ÇİÇEĞİ" SAVUNMASI

Seyhan Bey, Ayten isimli kadınla yaptığı 9,5 dakikalık telefon görüşmelerini ve gönderdiği "aşk" mesajlarını ilginç bir savunma ile reddetti.

Ayten Hanım ile sadece pazarda sattığı kabak çiçekleri ve sebzeler hakkında konuştuğunu iddia eden Seyhan Bey, "Mallar var mı diye soruyor, ben de var diyorum" şeklinde açıklama yaptı. Ancak Müge Anlı, "Günde 10 kez kabak çiçeği için mi aranır?" diyerek bu savunmayı inandırıcı bulmadı.

SANA DEDE DİYEN KADINA PARA YEDİRİYORSUN

Eşi Elmas Hanım, Seyhan Bey'in evdeki altınları bozdurup bu kadına verdiğini ve kadının aslında Seyhan Bey'e "dede" diyerek hitap ettiğini söyledi. Seyhan Bey ise tüm bu iddiaları reddederek, eşinin sadece para peşinde olduğunu ve parayı alamadığı için programa çıktığını öne sürdü

"DEDEME MUSALLAT OLDU"

Öte yandan yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir beyefendi, vefat eden dedesinin de Ayten Yılmaz tarafından mağdur edildiğini öne sürdü. İhbarcı, "Bu kadın geçen sene kanser hastası olan dedemle sosyal medya üzerinden tanıştı. Dedemi Kayseri'ye yanına çağırdı ve ona kuyumcudan bilezik yaptırttı. Dedemden toplamda 150-200 bin lira para çekti. Biz araştırdığımızda, kendisinin sürekli 60-70 yaşındaki yaşlı insanları hedef seçip paralarını yediğini öğrendik" dedi.

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ: SENİ KULLANIYORLAR!

Anlı, "Senin aşkını kullanıyorlar Seyhan Bey, gözünü aç! 44 yıllık kanser hastası karının gözyaşlarına yazık" ifadelerini kullandı.

