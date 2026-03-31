Müge Anlı'da Ayten Yılmaz hakkında şok ihbar: "Dedemi de aynı yöntemle dolandırdı"
44 yıllık hayat arkadaşı Elmas Bülbül'ü terk eden Seyhan Bey, pazarda tanışıp gönlünü kaptırdığı, kendisinden yarı yaş küçük Ayten Yılmaz uğruna tüm mal varlığını kaybetti. Elinde avucunda ne varsa Ayten Yılmaz için harcayan Seyhan Bey, canlı yayında gelen "dolandırıcılık" ihbarı karşısında neye uğradığını şaşırdı.
ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine izleyicileri ekran başına kilitleyen bir aile dramına sahne oldu. Kayseri'den gelen 64 yaşındaki Elmas Bülbül, yanına oğlu Burhan'ı da alarak Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Elmas Hanım'ın iddiası hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şoke etti: 70 yaşındaki eşi, 35 yaşındaki evli ve çocuklu bir kadına tüm birikimini yediriyordu!
Elmas Hanım, eşinin pazarda kendisinden yaşça çok küçük biriyle tanıştıktan sonra tamamen değiştiğini, parfüm sıkıp gençleşmeye çalıştığını ve daha önce hiç olmadığı kadar düzgün konuşmaya başlayarak adeta "avukat kesildiğini" belirtti.
"44 YILLIK EŞİM YARI YAŞINDAKİ KADINA TÜM KAZANCINI YEDİRİYOR"
Elmas Bülbül, eşinin 3 aydır eve uğramadığını ve tüm kazancını Ayten Yılmaz isimli kadına harcadığını iddia etti. Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya içini döken Elmas Hanım, şu ifadeleri kullandı:
"Eşim 3 aydır eve gelmiyor. 35 yaşındaki bu kadına tüm kazancını yediriyor. Bu kadının tek derdi mal, mülk ve para! Yoksa benim 70 yaşındaki eşimi ne yapsın? Ayten Yılmaz denilen bu kadın evli ve çocuklu biri. Eşimi onun elinden kurtarmak istiyorum."
TARLALARI SATIŞA ÇIKARDI
İddiaya göre Seyhan Bülbül, yarı yaşındaki sevgilisinin borçlarını ödemek için babasından kalan tarlaları satışa çıkardı. Oğlu Burhan ise babasının Ahmet ve Mehmet hoca isimleriyle kadını telefonuna kaydettiğini ve sürekli görüntülü konuştuğunu ifade etti.