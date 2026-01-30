CANLI YAYIN

Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 3 çocuk annesi devlet korumasına alındı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 3 çocuk annesi devlet korumasına alındı

Müge Anlı ile Tatlı Sert, son bölümüyle yine Türkiye’nin gündemine oturdu. Üç çocuk annesi Hülya Şimşek, kayboluşunun 9. gününde canlı yayında bulundu. Şimşek’in bulunmasının ardından ortaya atılan iddialar, stüdyoda gerginlik yaşattı.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Stüdyoda ortaya atılan çarpıcı iddialar ve beklenmedik gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitlerken, yaşananlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Hülya Şimşek Devlet korumasında

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Hülya Şimşek, kaybının 9. gününde Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla bulundu. Ancak, Şimşek, güvenliği gerekçesiyle devlet korumasına alındı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Babasının iddiaları stüdyoyu karıştırdı

Hülya Şimşek'in bulunmasının ardından stüdyoya gelen babasının anlattıkları ise gündeme adeta bomba gibi düştü. Kızının evliliğine dair daha önce de sorunlar yaşandığını dile getiren baba, damadı hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Canlı yayında tansiyonun yükselmesine neden olan açıklamalarda baba, damadının yıllar önce Suriye uyruklu bir kadına ev açtığını öne sürdü. Bu sözler stüdyoda büyük tartışma yaratırken, taraflar arasında sesler yükseldi.

#Müge Anlı
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın