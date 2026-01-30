Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 3 çocuk annesi devlet korumasına alındı
Müge Anlı ile Tatlı Sert, son bölümüyle yine Türkiye’nin gündemine oturdu. Üç çocuk annesi Hülya Şimşek, kayboluşunun 9. gününde canlı yayında bulundu. Şimşek’in bulunmasının ardından ortaya atılan iddialar, stüdyoda gerginlik yaşattı.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi.
Stüdyoda ortaya atılan çarpıcı iddialar ve beklenmedik gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitlerken, yaşananlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Hülya Şimşek Devlet korumasında
Günlerdir kendisinden haber alınamayan Hülya Şimşek, kaybının 9. gününde Müge Anlı ve ekibinin çalışmalarıyla bulundu. Ancak, Şimşek, güvenliği gerekçesiyle devlet korumasına alındı.