Müge Anlı'da pes dedirten olay: 8 koca sayısız iddia! "Güzelliğim başıma bela oldu"
Kocaeli’de yaşayan Eray Pilak, iş yerinde tanıştığı Firdevs Barut’la yaşadığı 9 aylık ilişkinin ardından büyük bir şok yaşadı. Şüpheleri gerçeğe dönüşen Pilak, yaşadıklarını Müge Anlı’nın programında anlatarak yardım istedi. Ortaya çıkan iddialar ise izleyenleri şaşkına çevirdi.
Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak, iş yerinde tanıştığı ve gönül ilişkisi yaşadığı Firdevs Barut isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 430 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Pilak'ın anlattıkları büyük şaşkınlık yarattı.
"Kimsesizim" dedi, hayatını kararttı
İddiaya göre Eray Pilak ile Firdevs Barut, birlikte çalıştıkları bir kargo deposunda tanıştı. Barut'un "kimsesizim, tutunacak dalım yok" sözlerinden etkilenen Pilak, tanışmalarından yalnızca iki ay sonra imam nikâhı kıydıklarını ve birlikte yaşamak için ev tuttuklarını anlattı.
11 ayda 430 bin TL harcadığını söyledi
Pilak, Firdevs Barut'un geçmişten kalan borçlarını gerekçe göstererek kendisinden parça parça para istediğini, beyaz eşya ve kıyafet borçlarını da kendisinin ödediğini belirtti.
Yaklaşık 11 ayda toplam 430 bin TL harcadığını ifade eden Pilak, ilişkinin ilk 9 ayını ise "cenneti yaşadım" sözleriyle tanımladı.