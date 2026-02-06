CANLI YAYIN

Müge Anlı'da pes dedirten olay: 8 koca sayısız iddia! "Güzelliğim başıma bela oldu"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kocaeli’de yaşayan Eray Pilak, iş yerinde tanıştığı Firdevs Barut’la yaşadığı 9 aylık ilişkinin ardından büyük bir şok yaşadı. Şüpheleri gerçeğe dönüşen Pilak, yaşadıklarını Müge Anlı’nın programında anlatarak yardım istedi. Ortaya çıkan iddialar ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kocaeli'de yaşayan Eray Pilak, iş yerinde tanıştığı ve gönül ilişkisi yaşadığı Firdevs Barut isimli kadın tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 430 bin TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Pilak'ın anlattıkları büyük şaşkınlık yarattı.

"Kimsesizim" dedi, hayatını kararttı

İddiaya göre Eray Pilak ile Firdevs Barut, birlikte çalıştıkları bir kargo deposunda tanıştı. Barut'un "kimsesizim, tutunacak dalım yok" sözlerinden etkilenen Pilak, tanışmalarından yalnızca iki ay sonra imam nikâhı kıydıklarını ve birlikte yaşamak için ev tuttuklarını anlattı.

11 ayda 430 bin TL harcadığını söyledi

Pilak, Firdevs Barut'un geçmişten kalan borçlarını gerekçe göstererek kendisinden parça parça para istediğini, beyaz eşya ve kıyafet borçlarını da kendisinin ödediğini belirtti.

Yaklaşık 11 ayda toplam 430 bin TL harcadığını ifade eden Pilak, ilişkinin ilk 9 ayını ise "cenneti yaşadım" sözleriyle tanımladı.

Dedektif gibi iz sürdü, gerçekler ortaya çıktı

Firdevs Barut'un sosyal medyayı aktif kullanmaya başlamasıyla şüphelenen Eray Pilak, sevgilisini takip ettiğini söyledi. Telefonunda 9-10 farklı erkekle "bekarım, evleneceğim" diyerek yazıştığını gördüğünü iddia eden Pilak, Barut'u bir kafeteryada başka bir erkekle otururken yakaladığını da anlattı.

8 koca, sayısız iddia!

Araştırmalarını derinleştirdiğini belirten Pilak, Firdevs Barut'un geçmişte 3'ü resmi, 5'i imam nikâhlı olmak üzere toplam 8 evlilik yaptığını, kendisinin ise 9'uncu kişi olduğunu öğrendiğini öne sürdü. Ayrıca ulaşılabildiği kadarıyla 24 farklı kişinin benzer yöntemlerle mağdur edildiği iddia edildi.

"Kendi döşediğim eve giremedim"

Eray Pilak, Firdevs Barut'un kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını, bu nedenle kendi parasıyla döşediği eve dahi giremediğini söyledi. Pilak, "Verdiğim emeklerimin ve paramın geri verilmesini istiyorum. Yaptıkları cezasız kalmasın" diyerek Müge Anlı'dan yardım talep etti.

17 kişiye uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Programda ayrıca Firdevs Barut'un bugüne kadar 17 kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Barut'un, "O kadar güzelim ki sadece yanımda dursunlar istedim" şeklindeki açıklaması ise stüdyoda büyük tepki çekti. Firdevs Barut, eski sevgilileriyle de canlı yayında yüzleşti.

