Müge Anlı'da pes dedirten olay: 8 koca sayısız iddia! "Güzelliğim başıma bela oldu"

Araştırmalarını derinleştirdiğini belirten Pilak, Firdevs Barut'un geçmişte 3'ü resmi, 5'i imam nikâhlı olmak üzere toplam 8 evlilik yaptığını, kendisinin ise 9'uncu kişi olduğunu öğrendiğini öne sürdü. Ayrıca ulaşılabildiği kadarıyla 24 farklı kişinin benzer yöntemlerle mağdur edildiği iddia edildi.

Firdevs Barut'un sosyal medyayı aktif kullanmaya başlamasıyla şüphelenen Eray Pilak, sevgilisini takip ettiğini söyledi. Telefonunda 9-10 farklı erkekle "bekarım, evleneceğim" diyerek yazıştığını gördüğünü iddia eden Pilak, Barut'u bir kafeteryada başka bir erkekle otururken yakaladığını da anlattı.

Kaynak: ATV

"Kendi döşediğim eve giremedim"

Eray Pilak, Firdevs Barut'un kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını, bu nedenle kendi parasıyla döşediği eve dahi giremediğini söyledi. Pilak, "Verdiğim emeklerimin ve paramın geri verilmesini istiyorum. Yaptıkları cezasız kalmasın" diyerek Müge Anlı'dan yardım talep etti.

17 kişiye uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı

Programda ayrıca Firdevs Barut'un bugüne kadar 17 kişi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Barut'un, "O kadar güzelim ki sadece yanımda dursunlar istedim" şeklindeki açıklaması ise stüdyoda büyük tepki çekti. Firdevs Barut, eski sevgilileriyle de canlı yayında yüzleşti.

