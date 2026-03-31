Milli Savunma Üniversitesi 2026 tercih sürecinde son tarih 24 Nisan saat 23.59. Harp Okulları ve Astsubay MYO için tercih yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına katılamayacak. Sonuçların ise Haziran ortasında açıklanması bekleniyor.

1 Mart'ta yapılan sınav sonrası başlayan MSÜ yerleştirme başvuruları 24 Nisan gecesi sona erecek. Tercih yapmayan adaylar doğrudan elenecek ve ikinci aşama sürecine çağrılmayacak. Bu nedenle tercih ekranında yapılacak her işlem, adayın askeri öğrenci olma sürecini doğrudan belirliyor.

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN 24 NİSAN

MSÜ kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59'da kapanacak. Bu saatten sonra sistem erişime kapanacak ve herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek. Süreyi kaçıran adaylar için telafi veya ek başvuru imkanı bulunmuyor.

TERCİH YAPMAYANLAR SÜRECİN DIŞINDA KALACAK

Tercih ekranında işlem gerçekleştirmeyen adaylar, ikinci seçim aşamalarına çağrılmıyor. Bu durum doğrudan elenme anlamına geliyor. Adayın puanı yeterli olsa bile tercih yapılmadıysa süreç burada sona eriyor.

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemleri tamamen dijital ortamda yürütülüyor. Adaylar e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak Harp Okulları ve Astsubay MYO seçeneklerini sıralıyor. Süreçte en önemli adım, tercih sıralamasının doğru yapılması. Çünkü yerleştirme sonuçları bu sıralamaya göre belirleniyor.

Tercih Sayısında Sınır Yok

Adaylar, başvuru hakkı bulunan tüm okulları tercih listesine ekleyebiliyor. Herhangi bir tercih sınırı bulunmuyor. Harp Okulları ve Astsubay MYO tercihlerinin değerlendirme süreçleri ise birbirinden bağımsız ilerliyor. İkinci seçim aşamalarında kullanılacak puan türleri okul bazında değişiyor:

Kara Harp Okulu: Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel

Deniz ve Hava Harp Okulları: Sayısal

Hava Piyade: Eşit Ağırlık

Astsubay MYO'lar: Genel puan

Hangi adayların çağrılacağı, kontenjan ve puan türüne göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleniyor.

Geniş Tercih Seçeneği Bulunuyor

Adaylar farklı puan türlerine göre geniş bir tercih listesi oluşturabiliyor. Öne çıkan seçenekler:

Kara Harp Okulu (Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel)

Deniz Harp Okulu

Hava Harp Okulu

Hava İstihkam

Hava Piyade

Hava İstihkam ve Hava Piyade sınıflarında eğitim alan adaylar Kara Harp Okulu bünyesinde yetiştiriliyor. Ancak bu bölümler tercih sisteminde ayrı seçenekler olarak değerlendiriliyor.

Tercih süreci sadece Harp Okulları ile sınırlı değil. Adaylar Astsubay Meslek Yüksekokullarını da listeye ekleyebiliyor:

Kara Astsubay MYO

Deniz Astsubay MYO

Hava Astsubay MYO

Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay MYO)

Bando Astsubay MYO

Bando Astsubay MYO tercih eden adaylar ayrıca müzik yetenek sınavına giriyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı için resmi sonuç tarihi açıklanmadı. Ancak önceki yılın takvimi referans alındığında sonuçların Haziran ayının üçüncü haftasında ilan edilmesi öngörülüyor. Sonuçlar yine e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

TERCİH YAPARKEN DİKKAT

Tercih sürecinde yapılan küçük hatalar doğrudan elenmeye yol açabiliyor. Bu nedenle: