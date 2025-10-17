Milyonluk tuzak! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren dolandırılma hikayesi

39 yaşındaki Aslı Akgün, 1,5 milyon dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Yayına bağlanan eski sevgili, hakkındaki dolandırılma iddialarını reddederek açılan davadan beraat ettiğini belirtti.
Akgün, bir dönem duygusal ilişki yaşadığı erkek arkadaşı E.K. tarafından dolandırıldığını iddia etti. "Güvendiğim biri tarafından kandırıldım. Bütün paramı kaybettim." sözleriyle yaşadıklarını anlatan genç kadın, E.K.'nın banka hesabından gizlice 350 bin tl çektiğini söyledi.
Akgün, gizli para aldığını fark etmesine rağmen açıklamalarına göre "Belki o parayı kurtarırım." umuduyla E.K. ile görüşmeye devam etti.
Genç kadın yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Üstüne 1,5 milyon tl daha dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İddiaların merkezindeki E.K. ise programa telefonla bağlanarak suçlamaları reddetti.
Dolandırıcılık yapmadığını söyleyen E.K., olayın "borç-alacak meselesi" olmadığını, kendisinin isteyerek bu parayı verdiğini söyledi. "Aramız bozuldu, ayrıldık. Ben başka biriyle evlilik yoluna girdim Aslı bunu duyunca hayatıma musallat oldu." dedi. Yayının sonunda ise "Aslı'ya 500 bin lira borcum var ama dolandırıcılık yapmadım." diye söyledi.