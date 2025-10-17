Haberler Liste Haberleri Milyonluk tuzak! Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren dolandırılma hikayesi

Milyonluk tuzak! Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren dolandırılma hikayesi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi gündeme geldi. Sevgilisi tarafından 1,5 milyon TL'lik zarara uğrayan genç kadın, anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 13:53
ABONE OL
Milyonluk tuzak! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren dolandırılma hikayesi

39 yaşındaki Aslı Akgün, 1,5 milyon dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Yayına bağlanan eski sevgili, hakkındaki dolandırılma iddialarını reddederek açılan davadan beraat ettiğini belirtti.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Akgün, bir dönem duygusal ilişki yaşadığı erkek arkadaşı E.K. tarafından dolandırıldığını iddia etti. "Güvendiğim biri tarafından kandırıldım. Bütün paramı kaybettim." sözleriyle yaşadıklarını anlatan genç kadın, E.K.'nın banka hesabından gizlice 350 bin tl çektiğini söyledi.

Akgün, gizli para aldığını fark etmesine rağmen açıklamalarına göre "Belki o parayı kurtarırım." umuduyla E.K. ile görüşmeye devam etti.

Genç kadın yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Üstüne 1,5 milyon tl daha dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddiaların merkezindeki E.K. ise programa telefonla bağlanarak suçlamaları reddetti.

Dolandırıcılık yapmadığını söyleyen E.K., olayın "borç-alacak meselesi" olmadığını, kendisinin isteyerek bu parayı verdiğini söyledi. "Aramız bozuldu, ayrıldık. Ben başka biriyle evlilik yoluna girdim Aslı bunu duyunca hayatıma musallat oldu." dedi. Yayının sonunda ise "Aslı'ya 500 bin lira borcum var ama dolandırıcılık yapmadım." diye söyledi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OĞLUNUN HATASINI ÜSTLENDİ

Programda taraflar arasında yaşanan gergin anlar izleyicilerin dikkatini çekerken, Müge Anlı ekibi de belge ve hesap hareketlerini incelemeye aldı.

Bugün ise E.K'nin babası oğlunun aldığı paraları ödemek için canlı yayına geldi. Ancak yüzünü göstermedi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SON DAKİKA