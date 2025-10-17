Milyonluk tuzak! Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren dolandırılma hikayesi

39 yaşındaki Aslı Akgün , 1,5 milyon dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı 'nın kapısını çaldı. Yayına bağlanan eski sevgili, hakkındaki dolandırılma iddialarını reddederek açılan davadan beraat ettiğini belirtti.

Kaynak: ATV

Akgün, bir dönem duygusal ilişki yaşadığı erkek arkadaşı E.K. tarafından dolandırıldığını iddia etti. "Güvendiğim biri tarafından kandırıldım. Bütün paramı kaybettim." sözleriyle yaşadıklarını anlatan genç kadın, E.K.'nın banka hesabından gizlice 350 bin tl çektiğini söyledi.

Akgün, gizli para aldığını fark etmesine rağmen açıklamalarına göre "Belki o parayı kurtarırım." umuduyla E.K. ile görüşmeye devam etti.

Genç kadın yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Üstüne 1,5 milyon tl daha dolandırıldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi.

