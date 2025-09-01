Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Tesbih namazı nasıl kılınır?

Zikirlerin yanı sıra tesbihler de bu gecenin manevi atmosferini pekiştirir. Öne çıkan bazı tesbihler şunlardır:

Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? (A Haber Foto Arşiv)

Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? (A Haber Foto Arşiv)

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

İslam dünyasında büyük önem taşıyan tesbih namazı, günahların affına vesile olan ibadetler arasında yer alır. Bu özel namaz, 4 rekat halinde eda edilir. Her bir rekatta 75 defa tesbih okunurken, toplamda 300 tesbih tamamlanmış olur. Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihin ezberlenmesi gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."