Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Tesbih namazı nasıl kılınır?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) doğumunu idrak ettiğimiz Mevlid Kandili gecesinde okunacak zikir ve tesbihler, müminlerin gündeminde yer alıyor. Bu geceyi ibadetlerle değerlendirmek isteyenler, en faziletli tesbih ve zikirleri araştırıyor. Tesbih namazının nasıl kılındığını merak ediyor. Peki Mevlid Kandili’nde hangi zikir ve tesbihler çekilir?

01.09.2025 16:27
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) dünyaya teşrifinin yıl dönümü olarak idrak edilen Mevlid Kandili, İslam alemi için en mübarek gecelerden biridir. Müminler bu geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, salavat getirerek ve tesbih çekerek ihya ederler. Özellikle nafile ibadetlerin yanı sıra, yapılan zikirler gönüllere huzur verir. Peki Mevlid Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir?

Mevlid Kandili'nde Çekilecek Zikirler

Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetlerin başında, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat-u selam getirmek gelir. Bu mübarek geceyi ihya etmek isteyen müminler, Kur'an-ı Kerim okuyarak, bolca zikir yaparak ve evrad-ü ezkarla (belirli vakitlerde düzenli şekilde okunan ayet, dua, salavat ve zikirler) meşgul olmalıdır.

Peygamber Efendimize salat-u selam getirmenin en kısa yollarından bazıları şöyledir:

  • "Allahümme salli alâ Muhammed"
  • "Sallallahu aleyhi ve sellem"
  • "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim"

Salat-u selam getirmek için herhangi bir zaman sınırlaması veya sayı şartı bulunmaz. Müminler istedikleri vakitte ve diledikleri miktarda salat-u selam okuyabilirler. Bunun için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.

Mevlid Kandili'nde Çekilecek Tesbihler

Zikirlerin yanı sıra tesbihler de bu gecenin manevi atmosferini pekiştirir. Öne çıkan bazı tesbihler şunlardır:

"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";

"Estağfirullah"

"Sübhànallah"

"Elhamdülillâh"

"Allahu ekber"

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm"

"Allah"

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?

İslam dünyasında büyük önem taşıyan tesbih namazı, günahların affına vesile olan ibadetler arasında yer alır. Bu özel namaz, 4 rekat halinde eda edilir. Her bir rekatta 75 defa tesbih okunurken, toplamda 300 tesbih tamamlanmış olur. Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihin ezberlenmesi gerekir:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Tesbih Namazı Kılınışı

Tesbih namazına şöyle niyet edilir: "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber."

1. Rekat

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır. Yukarıdaki tesbih:

"Sübhâneke..."'den sonra 15 kere,

Zamm-ı sureden sonra 10 kere,

Rükûda 10 kere,

Rükûdan doğrulunca 10 kere,

Secdede 10 kere,

Secdeden doğrulunca 10 kere,

İkinci secde de 10 kere okunur.

Böylece birinci rekât kılınmış olur.

2. Rekat

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rükû tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

2'nci secde tesbihinden sonra; 10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Üçüncü rekâta kalkılır

3. Rekat

Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rükû tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek'at kılınmış olur.

Dördüncü rekâta kalkılır

4. Rekat

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rükû tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rekâtta oturulduğunda, Ettehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, RabbenaAtina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola dönülerek "Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah" denir. Namaz tamamlanır.



