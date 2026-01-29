Metin Keçeci zor günlerin ardından galada görüntülendi
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Metin Keçeci, yaşadığı maddi sıkıntılar ve icra sürecinin ardından setlere Vefa Sultan dizisiyle geri döndü. Uzun bir aradan sonra bir film galasına katılan oyuncu, son haliyle gündem oldu.
Kariyerine BKM Mutfak bünyesinde başlayan ve Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin gibi isimlerle aynı ekipte yer alan oyuncu Metin Keçeci, projenin sona ermesinin ardından uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı.
Bu süreçte yeni projelerde yer almak istediğini sık sık dile getiren Keçeci, geçtiğimiz aylarda Yılmaz Erdoğan'a sitem eden açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
Kariyerindeki durgunlukla birlikte ekonomik sorunlar yaşayan Metin Keçeci, borçları nedeniyle icralık olduğunu ve oturduğu evi boşaltmak zorunda kaldığını açıklamıştı.
"CENAZEME GELMEYİN"
O dönemde yaptığı açıklamalarda yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlatmıştı:
"Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Belki 10 defa intihar etmiştim. Cenazem kalktığı zaman, beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum gelmesin. Bu sözleri sadece kendim için değil, hak edip de çalışamayan arkadaşlarım ve aileleri için söylüyorum."