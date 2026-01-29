Metin Keçeci zor günlerin ardından galada görüntülendi

Kaynak: Instagram

"CENAZEME GELMEYİN"

O dönemde yaptığı açıklamalarda yaşadığı çaresizliği şu sözlerle anlatmıştı:

"Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı bile açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor. Belki 10 defa intihar etmiştim. Cenazem kalktığı zaman, beni bu hallere düşüren her kim varsa rica ediyorum gelmesin. Bu sözleri sadece kendim için değil, hak edip de çalışamayan arkadaşlarım ve aileleri için söylüyorum."