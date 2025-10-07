Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?

Açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve aylık bazda artış göstermesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi oranını yeniden değerlendirebileceği ve kararın "pas geçme" yönünde de olabileceği yorumlarını güçlendiriyor.

A Haber Foto Arşiv

EYLÜL 2025 FAİZ KARARI HATIRLATMASI

Merkez Bankası, bir önceki toplantısını 11 Eylül 2025'te gerçekleştirmişti. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekmişti. Bu adım, ekonomideki toparlanma sinyalleri ve enflasyon beklentileri doğrultusunda piyasalarda yakından izlenmişti.