Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? TCMB ekim ayı faiz beklentisi ne yönde?

Yurt içi piyasalarda gündemin ilk sırasını Merkez Bankası faiz kararı alıyor. Son toplantısında faizi 250 baz puan düşüren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı toplantısında izleyeceği yol büyük merak konusu. Peki faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
FAİZ KARARI 23 EKİM'DE AÇIKLANACAK
TCMB, Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü saat 14:00'te duyuracak. Yatırımcılar ve ekonomistler, karar öncesinde olası bir faiz indirimi veya pas geçme ihtimalini yakından takip ediyor.
EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ
Ekonomistler, TCMB'nin Ekim toplantısında faiz indirimini önceki beklentilerdeki 250 baz puandan 150 baz puana düşürdüğünü belirtiyor.
Açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve aylık bazda artış göstermesi, Merkez Bankası'nın faiz indirimi oranını yeniden değerlendirebileceği ve kararın "pas geçme" yönünde de olabileceği yorumlarını güçlendiriyor.
EYLÜL 2025 FAİZ KARARI HATIRLATMASI
Merkez Bankası, bir önceki toplantısını 11 Eylül 2025'te gerçekleştirmişti. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekmişti. Bu adım, ekonomideki toparlanma sinyalleri ve enflasyon beklentileri doğrultusunda piyasalarda yakından izlenmişti.