MEB AÖL SINAV TAKVİMİ | Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. Yeni döneme dair hazırlık süreci sürerken, açık lise öğrencileri sınav takvimi ve oturum saatlerini merakla araştırıyor. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar için gözler artık sınav günlerinde ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihte.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Binlerce açık lise öğrencisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav tarihleriyle birlikte sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. MEB, sınav oturumları ve belgelerin yayımlanacağı tarihlerle ilgili resmi duyuruyu paylaştı.

A Haber Foto Arşiv AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Buna göre sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00 Öğrenciler belirtilen gün ve saatlerde sınav merkezlerinde yerlerini alacak. Her oturumda farklı derslerden sorular yöneltilecek ve adayların sınav salonuna zamanında gelmeleri büyük önem taşıyor.