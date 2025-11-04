MEB AÖL SINAV TAKVİMİ | Açık Lise 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Binlerce açık lise öğrencisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sınav tarihleriyle birlikte sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. MEB, sınav oturumları ve belgelerin yayımlanacağı tarihlerle ilgili resmi duyuruyu paylaştı.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Buna göre sınavlar üç oturum halinde gerçekleştirilecek:
Öğrenciler belirtilen gün ve saatlerde sınav merkezlerinde yerlerini alacak. Her oturumda farklı derslerden sorular yöneltilecek ve adayların sınav salonuna zamanında gelmeleri büyük önem taşıyor.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in paylaştığı takvime göre, e-sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini 24 Kasım 2025'ten itibaren, yazılı sınava katılacak öğrenciler ise 15 Aralık 2025'ten itibaren temin edebilecek.
Öğrenciler, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Belgede, sınavın yapılacağı okul binası, salon numarası ve oturum bilgileri yer alacak.
Adayların sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport veya T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi) bulundurmaları zorunlu olacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
AÖL sınavlarının değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden gerçekleştirilecek. Her dersin puanı şu formülle hesaplanacak:
Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek; yalnızca doğru yanıtlar dikkate alınacak. Puanlama sırasında sonuçlar en yakın tam sayıya yuvarlanarak hesaplanacak.
Merkez Sınav Kurulu tarafından iptali kararlaştırılan sorular değerlendirme dışında bırakılacak. Ancak cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda, sorular geçersiz sayılmadan doğru seçenek dikkate alınarak puanlamaya dahil edilecek.