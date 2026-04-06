MEB alan değişikliği başvuruları başladı! 2026 atama takvimi ve başvuru ekranı

MEB tarafından yayımlanan takvime göre süreç şu şekilde ilerleyecek:

Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme süreci iki aşamadan oluşuyor. İlk aşama "ön başvuru", ikinci aşama ise "tercih ve atama" süreci olarak uygulanacak.

İşte adım adım MEB alan değişikliği başvuru rehberi, kritik tarihler ve dikkat edilmesi gereken teknik detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), binlerce öğretmenin heyecanla beklediği 2026 yılı alan değişikliği takvimini resmen duyurdu. Kariyerine farklı bir branşta devam etmek isteyen kadrolu öğretmenler için süreç bugün itibarıyla başlıyor. Özellikle İstanbul dahil 12 il için tanınan il dışı tercih hakkı, bu yılki atama sürecinin en dikkat çekici detayları arasında yer alıyor.

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler ön başvurularını, MEB'in resmî başvuru sistemleri üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" ve "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Başvuru öncesinde adayların, MEBBİS e-Personel modülünde yer alan kimlik, öğrenim durumu, hizmet süresi ve hizmet puanı gibi bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eksik ya da hatalı bilgilerin ise belgeye dayalı olarak ilgili eğitim kurumu ya da millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla düzeltilmesi şart.

Ayrıca alan değişikliği talebinde bulunacak öğretmenlerin, mezuniyet bilgilerini sisteme eksiksiz şekilde işlemiş olmaları gerekiyor.

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, il içi ve belirli iller için il dışı tercih yapabilecek.

TERCİH SÜRECİNDE HANGİ KURALLAR GEÇERLİ?

Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ilde açılan kontenjanlar için tercih yapabilecek. Bununla birlikte, öğretmen doluluk oranına göre belirlenen bazı iller için il dışı tercih imkanı da tanınıyor.

İl dışı tercih yapılabilecek iller şunlar:

Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkari, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van.

Öğretmenler, tercih listesine açılan eğitim kurumlarının tamamını yazabilecek. Tercih başvuruları ise görev yapılan okul müdürlüğü tarafından onaylanacak ve resmi kayıt altına alınacak.