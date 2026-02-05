Mauro Icardi'nin sevgilisinden şaşırtan "annelik" itirafı

Kaynak: Instagram

"İHANETİ AFFETMEM"

"Eğer ortada kanıt varsa, asla affetmem" diyen oyuncu, Icardi ile ilişkilerinde her şeyin tamamen şeffaf olduğunu belirtti.

Aralarındaki anlaşmanın çok net olduğunu vurgulayan China Suarez, "Birbirimize her şeyi gösteriyoruz. Eğer bu anlaşma bozulursa, ilişki de biter" ifadelerini kullandı.