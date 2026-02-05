Mauro Icardi'nin sevgilisinden şaşırtan "annelik" itirafı
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından aradığı mutluluğu Arjantinli oyuncu China Suarez’de buldu. Bir süredir gözlerden uzak ama istikrarlı bir ilişki sürdüren çift, bu kez Suárez’in "annelik" itirafıyla gündeme geldi.
China Suarez, başrolünde yer aldığı "Ateşin Kızı" dizisinin prömiyeri öncesinde katıldığı bir programda, Mauro Icardi'ye duyduğu aşkı, evlilik ve annelik hayallerini ilk kez bu kadar açık sözlerle anlattı.
YENİDEN ANNE OLMAK İSTİYOR
Sofía Kotler'in sorularını yanıtlayan Suarez, Icardi ile yaşadığı ilişkinin kendisine güven ve istikrar kazandırdığını ifade etti.
Ünlü oyuncu, "Hayatım boyunca evlenmeyi hayal etmedim ama şu an istiyorum. Ayrıca yeniden anne olmayı da istiyorum" sözleriyle dikkat çekti.
Bu ilişkinin kendisine geleceğe dair planlar yapma cesareti verdiğini vurgulayan Suarez, evlilik fikrine artık çok daha yakın olduğunu dile getirdi.
Sadakat konusundaki duruşunu da net bir şekilde ortaya koyan Suarez, 2025 yılında ortaya atılan bazı iddialara göndermede bulunarak aldatmayı asla affetmeyeceğini söyledi.