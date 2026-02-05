Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 5 Şubat 2026 günü saat 06.15.53’te deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5 Şubat 2026 sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 06.15.53'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Doğanşehir olduğu bildirildi.
MERKEZ ÜSSÜ DOĞANŞEHİR
Depremin merkez üssünün Doğanşehir olduğu, yerin yaklaşık 13.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
TEKNİK VERİLER PAYLAŞILDI
AFAD, depreme ilişkin teknik bilgileri resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre depremin koordinatları 38.15806 kuzey enlemi ve 37.90722 doğu boylamı olarak kaydedildi.