Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5 Şubat 2026 sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 06.15.53'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Doğanşehir olduğu bildirildi.