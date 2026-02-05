CANLI YAYIN

Malatya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Malatya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5 Şubat 2026 günü saat 06.15.53'te deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 5 Şubat 2026 sabah saatlerinde deprem meydana geldi. Saat 06.15.53'te kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçülürken, depremin merkez üssünün Doğanşehir olduğu bildirildi.

Depremin merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olarak açıklandı. (KAYNAK:AFAD)Depremin merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olarak açıklandı. (KAYNAK:AFAD)

MERKEZ ÜSSÜ DOĞANŞEHİR

Depremin merkez üssünün Doğanşehir olduğu, yerin yaklaşık 13.24 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde oluştu. (A Haber Foto Arşiv)AFAD verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde oluştu. (A Haber Foto Arşiv)

TEKNİK VERİLER PAYLAŞILDI

AFAD, depreme ilişkin teknik bilgileri resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre depremin koordinatları 38.15806 kuzey enlemi ve 37.90722 doğu boylamı olarak kaydedildi.

Sarsıntının büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 3.6 (Ml) olarak duyuruldu.Sarsıntının büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 3.6 (Ml) olarak duyuruldu.

5 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-02-05 06:15:53 38.15806 37.90722 13.24 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-02-05 06:09:31 38.16722 37.90944 14.01 ML 2.8 Doğanşehir (Malatya)
2026-02-05 06:06:23 38.16167 37.91861 15.69 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)
2026-02-05 04:55:27 41.19333 27.225 12.28 ML 1.3 Hayrabolu (Tekirdağ)
2026-02-05 04:53:09 38.07139 37.60111 7.0 ML 1.0 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-02-05 04:48:46 36.5375 29.37361 6.45 ML 1.6 Seydikemer (Muğla)
2026-02-05 04:40:37 39.21861 28.10472 9.91 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-05 04:14:49 37.34667 37.0925 7.0 ML 1.7 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-02-05 04:12:46 38.47111 39.20806 8.45 ML 1.8 Sivrice (Elazığ)
2026-02-05 03:54:46 40.84389 31.67944 7.0 ML 0.9 Merkez (Bolu)
2026-02-05 03:25:57 39.20222 28.15833 5.96 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-05 03:23:46 38.08 38.45917 7.0 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

Sabah saatlerinde kaydedilen deprem sonrası olumsuz bir ihbar yapılmadı.Sabah saatlerinde kaydedilen deprem sonrası olumsuz bir ihbar yapılmadı.

2026-02-05 03:19:23 35.97306 31.06222 19.32 ML 1.8 Akdeniz - [69.19 km] Kumluca (Antalya)
2026-02-05 03:19:11 38.10833 38.50028 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2026-02-05 03:09:29 38.04306 37.51417 7.0 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-02-05 02:56:05 39.78167 26.33556 7.0 ML 1.3 Ezine (Çanakkale)
2026-02-05 02:55:22 37.45444 37.00472 7.0 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2026-02-05 02:40:54 38.28 38.21861 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2026-02-05 02:30:06 40.23028 31.78722 7.18 ML 1.4 Beypazarı (Ankara)
2026-02-05 02:24:06 36.54972 29.39028 7.0 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2026-02-05 02:16:23 39.21056 28.15417 6.29 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-05 02:11:56 38.89361 27.83417 10.12 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2026-02-05 01:47:56 39.15278 28.30444 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-05 01:45:19 40.07917 35.96889 6.87 ML 1.0 Sulusaray (Tokat)
2026-02-05 01:33:53 38.41 39.06417 7.66 ML 1.7 Sivrice (Elazığ)
2026-02-05 01:23:22 39.83333 26.32417 7.05 ML 1.8 Ezine (Çanakkale)
2026-02-05 01:11:05 40.50111 21.62306 10.7 ML 2.9 Kozani, Dytiki Makedonia (Yunanistan)
2026-02-05 00:53:49 39.19917 28.12111 7.16 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

