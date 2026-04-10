LGS başvurularında son gün: e-Okul başvuru ekranı ne zaman kapanıyor? 2026 MEB takvimi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav için başvuru süreci bugün tamamlanıyor. 8. sınıf öğrencileri ve velileri, işlemlerini e-Okul üzerinden gece yarısına kadar gerçekleştirebilecek. Süreci kaçıran adaylar sınava katılım hakkını kaybedecek.

LGS merkezi sınavı için başvurular 10 Nisan itibarıyla sona eriyor. 8. sınıf öğrencilerini doğrudan etkileyen süreçte başvurular yalnızca e-Okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusunu tamamlamayan adaylar 13 Haziran'daki sınava giremeyecek. Başvuruların ardından onay ve sınav takvimi süreci başlayacak.

LGS başvuruları bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Süreyi kaçıran adaylar sınav başvurusu yapamayacak. (AA)

LGS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

23 Mart'ta başlayan LGS başvuru süreci bugün saat 23.59'da sona erecek. Başvurular elektronik ortamda veliler tarafından yapılırken, işlemler okul müdürlükleri tarafından 13 Nisan'a kadar onaylanacak. Adaylar başvuru durumlarını sistem üzerinden takip edebiliyor.

13 Haziran’daki sınavda adaylar iki ayrı oturumda toplam 90 soruyla karşılaşacak. Süre ve soru dağılımı MEB takvimine göre uygulanacak.

SINAV İKİ OTURUM HALİNDE UYGULANACAK

LGS kapsamında merkez sınavı 13 Haziran'da iki oturum şeklinde yapılacak. İlk oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru olacak, 75 dakika süre tanınacak. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak, 80 dakika süre verilecek. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik olacak.

SINAV ARASINDA BESLENME PAKETİ VERİLECEK

Bu yıl ilk kez sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme desteği sağlanacak. Adaylara kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren paket dağıtılacak.

Sınav giriş belgeleri 3 Haziran'da, LGS sonuçları ise 10 Temmuz’da açıklanacak. Tercih süreci aynı ay içinde başlayacak, yerleştirme ve nakil işlemleri ağustos ayına kadar tamamlanacak.

2026 LGS TAKVİMİ

Giriş Belgeleri 3 Haziran'da Açıklanacak

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 3 Haziran'dan itibaren okul müdürlükleri tarafından alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek. Sınava girişte belge ve geçerli kimlik ibrazı zorunlu olacak.

Sınav Sonuçları 10 Temmuz'da İlan Edilecek

Sınav sonuçları "meb.gov.tr" adresi üzerinden 10 Temmuz'da ilan edilecek. Aynı tarihte yerleştirmeye esas kontenjanlar açıklanacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.