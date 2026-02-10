Kuruluş Orhan'da savaş yeniden başlıyor!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. Sultan Orhan ve hanedanın Bursa Sarayı’na yerleşmesiyle yeni bir dönem başlarken, şehir bu kez içeriden karıştırılmak isteniyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa’da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır?