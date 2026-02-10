CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'da savaş yeniden başlıyor!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. Sultan Orhan ve hanedanın Bursa Sarayı’na yerleşmesiyle yeni bir dönem başlarken, şehir bu kez içeriden karıştırılmak isteniyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa’da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde olduğu Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü için heyecan dorukta! Sultan Orhan dört bir yandan kuşatılıyor...

14.Bölüm Özeti

Bursa'da Tehlikeli Oyun: İç Karışıklık Kapıda

Yerleşme telaşının sürdüğü Bursa'da karanlık eller devreye girer. Sultan Orhan'ın yükselişini durdurmak isteyenler, şehri içeriden karıştırmaya çalışır. Bu hain girişimin arkasında kim vardır? Sultan Orhan, iç savaşı başlamadan engelleyebilecek midir?

Prenses Asporça Cephesinde Savaş Kararı

Asporça'nın Sultan Orhan'a duyduğu öfke her geçen gün büyür. Babasının Sultan Orhan'la evlilik teklifinde bulunması ve Sultan Orhan'ın İznik için gizli bir ajanda yürütmesi, Asporça'yı geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler. İpleri tamamen eline almaya kararlı olan Asporça, Orhan'a karşı savaş başlatmak üzere harekete geçer. Dafne'ye Nilüfer Hatun'u kendisine getirmesini emreder. Dafne bu tehlikeli emri yerine getirebilecek midir?

Nilüfer Hatun Ne Yapacak?

Nilüfer Hatun, İmparator'un kızını Sultan Orhan'la evlendirmek istediğini öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşar. Bu gelişme karşısında Nilüfer Hatun'un tavrı ne olacaktır? Sessiz kalacak mı, yoksa bu oyunu bozacak bir hamle mi yapacaktır?

Kanlı Baskın: İpler Kopuyor

Asporça'nın bir diğer planı devreye girer. Flavius, Orhan'ın birliğine baskın düzenler ve alplar şehit düşer. Bu haberle öfkesi doruğa çıkan Sultan Orhan, artık geri adım atmayacaktır. Sulhu bozan bu saldırının hesabını hem Asporça'dan hem de Flavius'tan sormaya kararlıdır. Sultan Orhan'ın ilk hamlesi nereye olacaktır?

Demirhan ve Germiyan İttifakı

Sultan Orhan'ı yalnız bırakmak isteyen Demirhan, planlarını genişletir. Germiyanoğlu Mehmet'le iş birliği yapan Demirhan, bir yandan Orhan'ı yıpratırken diğer yandan Mehmet'in hedefi nettir: Alaeddin Bey. Alaeddin ve Gonca çıktıkları Germiyan yolculuğunda kurulan alçakça tuzaklardan kurtulabilecek midir?

Dursun'un Sırrı Ortaya Çıkıyor

Demirhan, kardeşi Dursun'un Karesi olduğunun açığa çıkmasıyla sarsılır. Sultan Orhan, Dursun'u zindana attırır. Demirhan, kardeşini kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir? Halime ise Dursun'un ihanetini öğrendiğinde yıkılır. Sevdiği adamın kaçmasına engel olmak için onu oklar. Dursun, sevdiğinin ellerinde mi can verecektir?

Şahinşah'ın Şer İttifakı

Öte yanda Şahinşah, zulme uğrayan ahalinin öfkesini Demirhan'la kurduğu şer ittifakına taşır. Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Şahinşah'ın hırsı nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, hem açık hem gizli düşmanlara karşı bu çok cepheli mücadeleyi nasıl sürdürecektir?

Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

