Kuruluş Orhan'da saray karışıyor: "Bu savaş Orhan ölmeden bitmez"

Kaynak: ATV Şahinşah'ın Gizli Hamlesi, Yeni Bir Oyun Mu? Şahinşah ve Avcı, Sultan Orhan'ın artık haddini aştığını düşünmektedir. Şahinşah, görünürde sessiz kalsa da gücünü artırmanın yollarını arar. Bu doğrultuda oğlunu Fatma Hatun'la evlendirmek için harekete geçer. Fatma Hatun ve Yiğit'in sözlenmesi, Flavius için geri dönüşü olmayan bir kırılma yaratır. Aşk ile düşmanlık arasında kalan Flavius, nasıl bir yol seçecektir?

Kaynak: ATV Konstantiniyye'de Evlilik Hesapları Sultan Orhan, Alaeddin Bey'i ordularını İznik–İzmit hattında konuşlandırmak üzere anlaşma yapmak için Konstantiniyye'ye gönderir. Ancak imparatorun şartı herkesi şaşırtır: Bu iş birliği karşılığında Sultan Orhan'ın Asporça'yla evlenmesi istenir. Sultan Orhan bu teklife nasıl karşılık verecektir? Nilüfer Hatun bu şartı öğrendiğinde ne yapacaktır?