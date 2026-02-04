Kuruluş Orhan'da saray karışıyor: "Bu savaş Orhan ölmeden bitmez"
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle siyasi hamlelerin, ihanetlerin ve duygusal kırılmaların iç içe geçtiği kritik bir eşikten geçiyor. Sultan Orhan’ın Temurtaş’ı ele geçirmesiyle dengeler bir kez daha değişirken, yeni hedefler ve yeni tehditler de aynı anda beliriyor.
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Orhan'da yeni bölüm öncesi heyecan tavan yaptı. Dizinin yayınlanacak bölümünden gelen ipuçları, sarayda dengeleri değiştirecek bir ihtimali gündeme taşıyor.
13.Bölüm Özeti
Sultan Orhan Karesi'nin Boğazını Sıkmanın Peşinde
Temurtaş'ı esir alan Sultan Orhan, durmaksızın ilerlemekte kararlıdır. Yeni hedef Biga Boğazı olurken, bu ilerleyiş Demirhan Bey cephesinde büyük bir rahatsızlık yaratır. Demirhan, Temurtaş'ı Sultan Orhan'ın elinden kurtarmak için bu kez Dursun üzerinde baskı kurar.
Dursun, ailesi ile vicdanı arasında kalırken; Sultan Orhan'a ihanet edip Temurtaş'ı kaçıracak mıdır?
Asporça ve Nilüfer Cephesi Patlama Noktasında
Uğradıkları saldırının ardından Nilüfer Hatun'un şüphe okları Asporça'ya yönelir. Bu imaya sert karşılık veren Asporça ile Nilüfer Hatun, bu kez sözlerle değil kılıçlarla karşı karşıya gelir. İki kadın arasındaki bu sert hesaplaşma, obada yeni bir kırılmanın habercisi olurken; gerilimin sonu kanla mı bitecektir?