Kuruluş Orhan'da saray karışıyor: "Bu savaş Orhan ölmeden bitmez"

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle siyasi hamlelerin, ihanetlerin ve duygusal kırılmaların iç içe geçtiği kritik bir eşikten geçiyor. Sultan Orhan’ın Temurtaş’ı ele geçirmesiyle dengeler bir kez daha değişirken, yeni hedefler ve yeni tehditler de aynı anda beliriyor.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Orhan'da yeni bölüm öncesi heyecan tavan yaptı. Dizinin yayınlanacak bölümünden gelen ipuçları, sarayda dengeleri değiştirecek bir ihtimali gündeme taşıyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

13.Bölüm Özeti

Sultan Orhan Karesi'nin Boğazını Sıkmanın Peşinde

Temurtaş'ı esir alan Sultan Orhan, durmaksızın ilerlemekte kararlıdır. Yeni hedef Biga Boğazı olurken, bu ilerleyiş Demirhan Bey cephesinde büyük bir rahatsızlık yaratır. Demirhan, Temurtaş'ı Sultan Orhan'ın elinden kurtarmak için bu kez Dursun üzerinde baskı kurar.

KURULUŞ ORHAN 13. BÖLÜM FRAGMANI

Dursun, ailesi ile vicdanı arasında kalırken; Sultan Orhan'a ihanet edip Temurtaş'ı kaçıracak mıdır?

Asporça ve Nilüfer Cephesi Patlama Noktasında

Uğradıkları saldırının ardından Nilüfer Hatun'un şüphe okları Asporça'ya yönelir. Bu imaya sert karşılık veren Asporça ile Nilüfer Hatun, bu kez sözlerle değil kılıçlarla karşı karşıya gelir. İki kadın arasındaki bu sert hesaplaşma, obada yeni bir kırılmanın habercisi olurken; gerilimin sonu kanla mı bitecektir?

Şahinşah'ın Gizli Hamlesi, Yeni Bir Oyun Mu?

Şahinşah ve Avcı, Sultan Orhan'ın artık haddini aştığını düşünmektedir. Şahinşah, görünürde sessiz kalsa da gücünü artırmanın yollarını arar. Bu doğrultuda oğlunu Fatma Hatun'la evlendirmek için harekete geçer. Fatma Hatun ve Yiğit'in sözlenmesi, Flavius için geri dönüşü olmayan bir kırılma yaratır. Aşk ile düşmanlık arasında kalan Flavius, nasıl bir yol seçecektir?

Konstantiniyye'de Evlilik Hesapları

Sultan Orhan, Alaeddin Bey'i ordularını İznik–İzmit hattında konuşlandırmak üzere anlaşma yapmak için Konstantiniyye'ye gönderir. Ancak imparatorun şartı herkesi şaşırtır: Bu iş birliği karşılığında Sultan Orhan'ın Asporça'yla evlenmesi istenir. Sultan Orhan bu teklife nasıl karşılık verecektir? Nilüfer Hatun bu şartı öğrendiğinde ne yapacaktır?

Asporça'dan Tehlikeli Çıkış: "Bu Savaş Orhan Ölmeden Bitmez"

Savaşın sona ermesini isteyen Asporça'nın öfkesi giderek büyür. Ancak ona göre bu savaşın bitmesinin tek bir yolu vardır: Sultan Orhan'ın ölümü. Asporça'yı bu noktaya getiren nedir? Öfkesini nereye kadar taşıyacaktır?

Oyuncular: Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Mustafa Üstündağ (Demirhan Bey), Cemre Gümeli (Fatma), Can Atak (Kara Halil),

Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Onur Bay(Yiğit), Sena Mercan(Halime), Dinç Daymen (Dursun), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Gürkan Çolaker (Umur Bey), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Alina Boz (Asporça).

