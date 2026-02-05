'Kuruluş Orhan'da nikah ittifak ve savaş hepsi masada!

İmparatorla görüşmek üzere Konstantiniyye'ye giden Alaeddin Bey ve Flavius, imparatora düzenlenen suikastı son anda engelledi. Arenada yapılan gösterinin ardından imparatora saldıran Bizanslı askerler durdurulurken, Alaeddin Bey ve Flavius imparatorun hayatını kurtardı. Bizans'ın içindeki hainin ortaya çıkarılmasıyla Sultan Orhan ve Prenses Asporça arasında sular bir süreliğine duruldu.

Balkonda Yakınlık, Obada Gerilim

Saraydaki yemek davetinin ardından sohbet eden Sultan Orhan ve Asporça'nın birbirlerine övgü dolu sözler söylemesi, uzaktan izleyen Nilüfer Hatun'un gerilmesine neden oldu. Sultan Orhan'ın kafilesine kurulan tuzakta Asporça'yı suçlayan Nilüfer Hatun ile prenses arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Uzun süredir yükselen tansiyon bu kez kılıçlara dönüştü ve iki kadın amansız bir mücadeleye tutuştu.