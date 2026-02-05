'Kuruluş Orhan'da nikah ittifak ve savaş hepsi masada!
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle stratejik hamleler, sert yüzleşmeler ve duygusal kırılmalarla izleyiciyi yine ekran başına kilitledi.
Temurtaş'ın şehzadeleri kaçırma planının bozulmasıyla başlayan bölüm, Bizans cephesindeki entrikalar ve obadaki çatışmalarla geceye damga vurdu. Dizi, yayın gecesi boyunca #KuruluşOrhan etiketiyle sosyal medyada gündemde yer aldı.
13.Bölümde Neler Oldu?
Temurtaş'ın Şehzadelere Tuzağı Boşa Düştü
Şehzadeleri kaçırmak için plan yapan Temurtaş'ın oyunu, Sultan Orhan'ın önceden çizdiği farklı güzergâhlar sayesinde suya düştü. Baskına gelen Temurtaş'ın nökerleri, karşılarında şehzadeleri değil alpları buldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Nilüfer Hatun ve alplarının direnişiyle nökerlerin tamamı etkisiz hâle getirildi.
Orhan Gazi'den Bizans'a Hamle
Temurtaş'ın ordusunu bozguna uğratan Sultan Orhan, gözünü bu kez taht mücadelesiyle karışan Bizans'a çevirdi. Orhan Bey, ordusunu İznik ile İzmit arasına yerleştirmek için planlarını netleştirirken, Bizans cephesinde kritik gelişmeler yaşandı.