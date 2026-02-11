Kuruluş Orhan'da ipler kopuyor! Hain plan bozuluyor

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa'da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Yerleşme telaşının sürdüğü Bursa'da karanlık eller devreye girer. Sultan Orhan'ın yükselişini durdurmak isteyenler, şehri içeriden karıştırmaya çalışır. Bu hain girişimin arkasında kim vardır? Sultan Orhan, iç savaşı başlamadan engelleyebilecek midir?

Kaynak: ATV

Prenses Asporça Cephesinde Savaş Kararı

Asporça'nın Sultan Orhan'a duyduğu öfke her geçen gün büyür. Babasının Sultan Orhan'la evlilik teklifinde bulunması ve Sultan Orhan'ın İznik için gizli bir ajanda yürütmesi, Asporça'yı geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler.

İpleri tamamen eline almaya kararlı olan Asporça, Orhan'a karşı savaş başlatmak üzere harekete geçer. Dafne'ye Nilüfer Hatun'u kendisine getirmesini emreder. Dafne bu tehlikeli emri yerine getirebilecek midir?