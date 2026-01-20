Kuruluş Orhan'da ezberler bozuluyor! Yeni devir resmen başlıyor
atv’nin güçlü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ses getiren dizisi Kuruluş Orhan, yarın akşam ekrana gelecek on birinci bölümüyle dengeleri kökten sarsacak. İhanet, ihtiras, yeni ittifaklar ve iktidar hesaplarının iç içe geçtiği bölümün tanıtımları heyecanı zirveye taşıdı.
Bursa'nın fethinin ardından yalnızca bir şehir değil, bir devlet aklı inşa edilirken; Orhan Bey'in yükselişi dost kadar düşmanı da büyütüyor. Bu büyük kırılmanın en önemli aktörlerinden biri ise Karesi Beyliği'nin kudretli ismi Demirhan Bey oluyor.
Stratejik zekâsı ve hırsıyla öne çıkacak Demirhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ hayat verecek.
Orhan Bey'in önlenemez yükselişinden en rahatsız olan isimlerin başında gelen Demirhan Bey, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya hiç niyetli değildir.
BURSA TÜRK'E YAR OLDU: ORHAN BEY KÖK SALIYOR
Orhan Bey, fethettiği Bursa'da kalıcı olmak için hazırlıklara başlar. Ancak bu zafer, uçlardaki tüm dengeleri altüst eder. Orhan Bey'in önlenemez yükselişi, beylikler arasında büyük bir infiale yol açarken; en büyük rahatsızlık Karesi Beyi Demirhan Han cephesinde yaşanır. Demirhan, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya niyetli değildir.