Kuruluş Orhan'da ezberler alt üst! Yeni devir resmen başlıyor | 11. bölümüyle nefesleri kesti

Bu büyük kırılmanın en önemli aktörlerinden biri ise Karesi Beyliği'nin kudretli ismi Demirhan Bey oluyor.

Bursa'nın fethinin ardından yalnızca bir şehir değil, bir devlet aklı inşa edilirken; Orhan Bey'in yükselişi dost kadar düşmanı da büyütüyor.

Kuruluş Orhan'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, Orhan Bey sultanlığını ilan ederken Osmanlı'nın yeni dönemini simgeleyen yeni sancağı da göndere çektiriyor. Bursa'nın fethinin ardından Orhan Bey, göğe yükselen sancağı alplerine ve ahaliye hitap ederek takdim etti.

Göğe çekilen sancağın üzerinde bugünkü bayrağımızın ay yıldızıyla birlikte yer alan Fetih suresi ve Saff suresinden ayetlerle, fetih ve ilahi yardım müjdesiyle dikkat çekiyor.

Yeni sancakla birlikte yalnızca bir fetih değil, yeni bir nizam, yeni bir devlet anlayışı ve adalet iddiası da ilan edilmiş olacak. Sahne Osmanlı'nın devletleşme sürecinde tarihi bir eşik olarak hafızalara kazınacak gibi görünüyor.

Stratejik zekâsı ve hırsıyla öne çıkacak Demirhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ hayat veriyor.

Orhan Bey'in önlenemez yükselişinden en rahatsız olan isimlerin başında gelen Demirhan Bey, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya hiç niyetli değildir.