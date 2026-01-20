CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'da ezberler alt üst! Yeni devir resmen başlıyor | 11. bölümüyle nefesleri kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
atv’nin güçlü hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ses getiren dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam ekrana gelen on birinci bölümüyle dengeleri kökten sarsıyor. İhanet, ihtiras, yeni ittifaklar ve iktidar hesaplarının iç içe geçtiği bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi.

Bursa'nın fethinin ardından yalnızca bir şehir değil, bir devlet aklı inşa edilirken; Orhan Bey'in yükselişi dost kadar düşmanı da büyütüyor.

Bu büyük kırılmanın en önemli aktörlerinden biri ise Karesi Beyliği'nin kudretli ismi Demirhan Bey oluyor.

Kuruluş Orhan'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, Orhan Bey sultanlığını ilan ederken Osmanlı'nın yeni dönemini simgeleyen yeni sancağı da göndere çektiriyor. Bursa'nın fethinin ardından Orhan Bey, göğe yükselen sancağı alplerine ve ahaliye hitap ederek takdim etti.

Göğe çekilen sancağın üzerinde bugünkü bayrağımızın ay yıldızıyla birlikte yer alan Fetih suresi ve Saff suresinden ayetlerle, fetih ve ilahi yardım müjdesiyle dikkat çekiyor.

Yeni sancakla birlikte yalnızca bir fetih değil, yeni bir nizam, yeni bir devlet anlayışı ve adalet iddiası da ilan edilmiş olacak. Sahne Osmanlı'nın devletleşme sürecinde tarihi bir eşik olarak hafızalara kazınacak gibi görünüyor.

KURULUŞ ORHAN 11. BÖLÜMÜ 2. FRAGMANI

Stratejik zekâsı ve hırsıyla öne çıkacak Demirhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ hayat veriyor.

Orhan Bey'in önlenemez yükselişinden en rahatsız olan isimlerin başında gelen Demirhan Bey, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya hiç niyetli değildir.

BURSA TÜRK'E YAR OLDU: ORHAN BEY KÖK SALIYOR

Orhan Bey, fethettiği Bursa'da kalıcı olmak için hazırlıklara başlar. Ancak bu zafer, uçlardaki tüm dengeleri altüst eder. Orhan Bey'in önlenemez yükselişi, beylikler arasında büyük bir infiale yol açarken; en büyük rahatsızlık Karesi Beyi Demirhan Han cephesinde yaşanır. Demirhan, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya niyetli değildir.

ŞER İTTİFAKI KURULUYOR: HEDEF ASPORÇA

Bursa'yı fetheden Orhan Bey'e karşı düşmanlar güçlerini birleştirir. Mabedciler, Demirhan ve Temurtaş, Orhan Bey'i Bizans'la karşı karşıya getirecek karanlık bir plan kurar: Asporça öldürülecek, suç Orhan Bey'in üzerine yıkılacaktır. Bu kirli ittifak nelere sebep olacaktır? Asporça'nın hedef alınması, Orhan ile Bizans arasında yeni bir savaşın fitilini mi ateşleyecektir?

HALİME VE DURSUN: SEVDA MI, SOY MU?

Halime, Dursun'a duygularının karşılıklı olduğunu açıkça ilan eder. Ancak Dursun için hesap günü yaklaşmaktadır. Ağabeyi Demirhan'ın gelişiyle köşeye sıkışan Dursun'un sırrı açığa çıkacak mıdır? Orhan Bey ve Halime, Dursun'un bir Karesi şehzadesi olduğunu öğrenecek midir? Yalanlar ve sırlarla örülü bu sevdanın sonu nereye varacaktır?

FATMA VE FLAVİUS: İMKÂNSIZ AŞKIN KIRILMA ANI

Fatma Hatun, Akçora sandığı adamın aslında Flavius olduğunu öğrenir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fatma, öfkeyle obanın ortasında Yiğit'in sözlüsü olduğunu ilan eder. Bu sözler Flavius'u nasıl bir karanlığa sürükleyecektir? İmkânsız sevda tamamen mi sona erecek, yoksa kader yeni bir yol mu açacaktır?

TEMURTAŞ'IN OYUNU, ŞAHİNŞAH'IN HAMLESİ

Temurtaş'la irtibat hâlinde olan Şahinşah Bey ve Avcı, İlhanlı valisinin gerçek niyetini sorgulamaya başlar. Kullanılmaya niyetleri yoktur. Şahinşah Bey, Temurtaş'ın oyununa karşı nasıl bir hamle yapacaktır?

SULTANLIK İLANI: UÇLARDA YENİ BİR ÇAĞ

Orhan Bey, büyüdükçe düşmanlarının da büyüdüğünün farkındadır. Artık yalnızca bir bey değil, devlet olduklarını ilan eder. Temurtaş adına hadsizlik eden elçinin kellesini alan Orhan Bey, sultanlığını tüm uçlara duyurur. Bu hamleyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uçlarda yeni bir çağ başlar.

