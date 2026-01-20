Kuruluş Orhan'da ezberler alt üst! Yeni devir resmen başlıyor | 11. bölümüyle nefesleri kesti
atv’nin güçlü hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ses getiren dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam ekrana gelen on birinci bölümüyle dengeleri kökten sarsıyor. İhanet, ihtiras, yeni ittifaklar ve iktidar hesaplarının iç içe geçtiği bölüm izleyiciyi ekrana kilitledi.
Bursa'nın fethinin ardından yalnızca bir şehir değil, bir devlet aklı inşa edilirken; Orhan Bey'in yükselişi dost kadar düşmanı da büyütüyor.
Bu büyük kırılmanın en önemli aktörlerinden biri ise Karesi Beyliği'nin kudretli ismi Demirhan Bey oluyor.
Kuruluş Orhan'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde, Orhan Bey sultanlığını ilan ederken Osmanlı'nın yeni dönemini simgeleyen yeni sancağı da göndere çektiriyor. Bursa'nın fethinin ardından Orhan Bey, göğe yükselen sancağı alplerine ve ahaliye hitap ederek takdim etti.
Göğe çekilen sancağın üzerinde bugünkü bayrağımızın ay yıldızıyla birlikte yer alan Fetih suresi ve Saff suresinden ayetlerle, fetih ve ilahi yardım müjdesiyle dikkat çekiyor.
Yeni sancakla birlikte yalnızca bir fetih değil, yeni bir nizam, yeni bir devlet anlayışı ve adalet iddiası da ilan edilmiş olacak. Sahne Osmanlı'nın devletleşme sürecinde tarihi bir eşik olarak hafızalara kazınacak gibi görünüyor.
Stratejik zekâsı ve hırsıyla öne çıkacak Demirhan Bey karakterine başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ hayat veriyor.
Orhan Bey'in önlenemez yükselişinden en rahatsız olan isimlerin başında gelen Demirhan Bey, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya hiç niyetli değildir.
BURSA TÜRK'E YAR OLDU: ORHAN BEY KÖK SALIYOR
Orhan Bey, fethettiği Bursa'da kalıcı olmak için hazırlıklara başlar. Ancak bu zafer, uçlardaki tüm dengeleri altüst eder. Orhan Bey'in önlenemez yükselişi, beylikler arasında büyük bir infiale yol açarken; en büyük rahatsızlık Karesi Beyi Demirhan Han cephesinde yaşanır. Demirhan, Bursa'yı Orhan'a bırakmaya niyetli değildir.