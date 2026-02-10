'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez'den acı haber!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti.
Televizyon izleyicisinin özellikle "Kurtlar Vadisi" dizisiyle tanıdığı usta oyuncu Şıvga Gerez'den acı haber geldi.
Uzun süredir kanserle mücadele eden Gerez, yaşam savaşını kaybetti. Vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
KANER TEŞHİSİNİ KENDİSİ DUYURMUŞTU
Şıvga Gerez, bir süre önce kanser teşhisi konduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı. Usta oyuncu, paylaşımında, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.
Rol aldığı projelerle hafızalarda yer edinen Şıvga Gerez'in vefatı, sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.