'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez'den acı haber!

Uzun süredir kanserle mücadele eden Gerez, yaşam savaşını kaybetti. Vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

KANER TEŞHİSİNİ KENDİSİ DUYURMUŞTU

Şıvga Gerez, bir süre önce kanser teşhisi konduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı. Usta oyuncu, paylaşımında, "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak sevenlerinden dua istemişti.

Rol aldığı projelerle hafızalarda yer edinen Şıvga Gerez'in vefatı, sanat dünyasında derin bir boşluk bıraktı.