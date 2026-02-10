Kurtlar Vadisi hayranları yasta: Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'den acı haber
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti.
Aradan yıllar geçse de Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihindeki efsane yerini korumaya devam ediyor...
KURTLAR VADİSİ HAYRANLARI YASTA
Güçlü senaryosu, unutulmaz replikleri ve hafızalara kazınan karakterleriyle bir döneme damga vuran dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de hiç kuşkusuz "Cerrahpaşalıların Ablası"ydı.
Cerrahpaşalılar'ın sözünden çıkmadığı, hürmette kusur etmediği o sert ama anaç karaktere usta oyuncu Şıvga Gerez hayat vermişti. Dizinin final yapmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Gerez, uzun süre kamuoyunda pek görünmemişti.