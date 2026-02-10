Kurtlar Vadisi hayranları yasta: Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'den acı haber

Acı haber ise bugün geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Gerez, yaşam savaşını kaybetti. Vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

29 Ocak 1970'te İstanbul'un çok kültürlü ruhunda dünyaya gelen Gerez'in kaderi, daha doğduğu anda sanatla yazılmıştı. O, sıradan bir aileden değil; Türk sinemasının tozlu ama altın harflerle yazılmış sayfalarından gelen bir mirasın temsilcisiydi.

Vefat haberiyle birlikte, usta oyuncunun hayatına dair bilgiler de yeniden gündem oldu.

HERKES ONU İBO SHOW İLE TANIDI

Türkiye, Şıvga Gerez'i ilk kez 2000'li yılların başında, dönemin en popüler ekran vitrini olan İbo Show ile tanıdı. Sahnedeki enerjisi ve ritmiyle dikkat çeken Gerez'in yeteneği sadece dansla sınırlı değildi.

Annesinden geçen o güçlü oyunculuk damarı, kısa sürede kendini göstermeye başladı. 1999'da annesini kaybeden Gerez, onun mirasını devralarak 2001 yılında "Dansöz" filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

Kaynak: Sosyal medya