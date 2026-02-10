CANLI YAYIN

Kurtlar Vadisi hayranları yasta: Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'den acı haber

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kurtlar Vadisi hayranları yasta: Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'den acı haber

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Şıvga Gerez, yaşam mücadelesini kaybetti.

Aradan yıllar geçse de Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihindeki efsane yerini korumaya devam ediyor...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

KURTLAR VADİSİ HAYRANLARI YASTA

Güçlü senaryosu, unutulmaz replikleri ve hafızalara kazınan karakterleriyle bir döneme damga vuran dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de hiç kuşkusuz "Cerrahpaşalıların Ablası"ydı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Cerrahpaşalılar'ın sözünden çıkmadığı, hürmette kusur etmediği o sert ama anaç karaktere usta oyuncu Şıvga Gerez hayat vermişti. Dizinin final yapmasının ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Gerez, uzun süre kamuoyunda pek görünmemişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Usta oyuncu, 2025 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kansere yakalandığını açıklamış, saçlarını kazıttığı son halini takipçileriyle paylaşmıştı.

Acı haber ise bugün geldi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Gerez, yaşam savaşını kaybetti. Vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Şıvga Gerez'in annesi Üftade KimiŞıvga Gerez'in annesi Üftade Kimi

Vefat haberiyle birlikte, usta oyuncunun hayatına dair bilgiler de yeniden gündem oldu.

29 Ocak 1970'te İstanbul'un çok kültürlü ruhunda dünyaya gelen Gerez'in kaderi, daha doğduğu anda sanatla yazılmıştı. O, sıradan bir aileden değil; Türk sinemasının tozlu ama altın harflerle yazılmış sayfalarından gelen bir mirasın temsilcisiydi.

Annesi, 1950'li yıllarda Yeşilçam'ı kasıp kavuran, Romanya doğumlu efsane oyuncu Üftade Kimi'ydi. Güçlü duruşu ve sahne karizması, Şıvga'ya adeta annesinden miras kalmıştı.

Kurtlar Vadisi hayranları yasta: Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'den acı haber - 4

HERKES ONU İBO SHOW İLE TANIDI

Türkiye, Şıvga Gerez'i ilk kez 2000'li yılların başında, dönemin en popüler ekran vitrini olan İbo Show ile tanıdı. Sahnedeki enerjisi ve ritmiyle dikkat çeken Gerez'in yeteneği sadece dansla sınırlı değildi.

Annesinden geçen o güçlü oyunculuk damarı, kısa sürede kendini göstermeye başladı. 1999'da annesini kaybeden Gerez, onun mirasını devralarak 2001 yılında "Dansöz" filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ancak gerçek kırılma noktası, 2003 yılında fenomen dizi Kurtlar Vadisi ile geldi. "Cerrahpaşalıların Ablası" karakteriyle ekrana çıktığında, izleyiciler karşılarında bambaşka bir Şıvga Gerez buldu. Otoriter tavrı, sert bakışları ve sarsılmaz duruşuyla dizinin karanlık atmosferinde unutulmaz bir iz bıraktı. Bir zamanlar sahnelerde fırtına gibi esen o dansçının, bu kadar güçlü bir karaktere hayat vermesi herkesi şaşkına çevirdi.

2010 yılında yer aldığı "En Mutlu Olduğum Yer" gibi projelerle dramatik oyunculuktaki başarısını da kanıtlayan Gerez, ilerleyen yıllarda şöhretin parıltılı dünyasından yavaş yavaş uzaklaştı. Kameraların yerine içsel yolculuğu seçen ünlü isim, hayatının son dönemlerinde yaşam koçluğuna yöneldi ve bambaşka bir kimlikle yoluna devam etti.

2026 yılı itibarıyla 55 yıllık hayatına sayısız anı, unutulmaz karakterler ve derin izler sığdıran Şıvga Gerez, sevenlerinin kalbinde silinmesi zor bir boşluk bırakarak aramızdan ayrıldı.

Kurtlar Vadisi hayranları yasta: Cerrahpaşalıların ablası Şıvga Gerez'den acı haber - 6

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın