Kıvanç Tatlıtuğ'dan ATV pozu! "Her hali yakışıklı"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'nin en yakışıklı ve karizmatik oyuncularından biri olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez adrenalin dolu paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, doğayla iç içe çıktığı ATV turunun ardından çekilen karesiyle sosyal medyada adeta olay yarattı.
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile hayatını birleştiren Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor.
Son olarak doğayla iç içe bir ATV turuna çıkan Tatlıtuğ'un çamur içindeki kareleri kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.