Kıvanç Tatlıtuğ'dan ATV pozu! "Her hali yakışıklı"

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 12:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türkiye'nin en yakışıklı ve karizmatik oyuncularından biri olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez adrenalin dolu paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, doğayla iç içe çıktığı ATV turunun ardından çekilen karesiyle sosyal medyada adeta olay yarattı.