Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?

A: Kanuni Sultan Süleyman

B: Yavuz Sultan Selim

C: Fatih Sultan Mehmed

D: Yıldırım Bayezid

Cevap: C