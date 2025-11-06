Haberler Liste Haberleri Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?

Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 22:28 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:32
KIRIM HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ’NE BAĞLANMIŞTIR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Kasım tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Kırım hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır?

A: Kanuni Sultan Süleyman

B: Yavuz Sultan Selim

C: Fatih Sultan Mehmed

D: Yıldırım Bayezid

Cevap: C

