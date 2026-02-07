Kadir İnanır'a dostlarından moral yemeği: "Ne iyi ettiniz de geldiniz"

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, merkezin sahibi Köksal Holoğlu, Kadir İnanır'ın adını taşıyan eğitim ve sinema salonunda özel bir moral yemeği organize etti. Davet, sanatçının Karadenizli iş insanı dostlarını bir araya getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Yemeğe; İsmet Acar, Yaşar Aşçıoğlu, Kaptan Lemi, Muhammet Dervişoğlu, Doğan Kalkavan, Ayhan Çolak, Selami Sarı, Kazım Yılmaz, Ekrem Yılmaz, Ömer Fazlıoğlu, İsmail Aşçıoğlu, İsmet Dindar, Ümit Tokcan, Mithat Erdem, Uğur Türe ve Sali Turan katıldı.

Doktorunun izin verdiği süre dolunca davetlilerle vedalaşan Kadir İnanır, duygu dolu sözleriyle dostlarına teşekkür etti. Usta oyuncu,

"Hepinize beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, var olun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.