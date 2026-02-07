Kadir İnanır'a dostlarından moral yemeği: "Ne iyi ettiniz de geldiniz"
Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun süredir gözlerden uzak olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı. Usta oyuncu, önceki akşam dostlarıyla bir araya gelerek moral depoladı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Kadir İnanır, dostlarının anlamlı jestiyle moral buldu. 77 yaşındaki sanatçı, yakın arkadaşlarıyla düzenlenen özel bir yemekte bir araya geldi.
2024 yılında inme geçirmesi nedeniyle bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kadir İnanır, yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü. Tedavi sürecinin ardından önce normal odaya alınan, ardından taburcu edilen usta oyuncu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında ise akciğer enfeksiyonu nedeniyle bir kez daha hastaneye yatırılmıştı.
Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın, haftanın 5 günü Çamlıca Romatem Move Fizik Tedavi Merkezi'ne gittiği öğrenildi. Bu süreçte zaman zaman kendisini ziyarete gelen sevenleriyle poz veren sanatçı için geçtiğimiz günlerde anlamlı bir organizasyon düzenlendi.