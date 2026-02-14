CANLI YAYIN

Kadıköy Boğası'ndan İbrahim Tatlıses'in evinde sürpriz performans

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kadıköy Boğası'ndan İbrahim Tatlıses'in evinde sürpriz performans

Fenerbahçe aşkıyla bilinen 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, İbrahim Tatlıses'in evine misafir oldu. Fenomen isim, usta sanatçının unutulmaz eseri "Bir Ayrılık Şarkısı"nı seslendirdi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe aşkıyla tanınan ve "Kadıköy Boğası" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, sürpriz bir buluşmayla gündeme geldi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Başaran'ı, usta sanatçı İbrahim Tatlıses evinde ağırladı. Samimi anların yaşandığı ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Müzik dolu buluşmada Mustafa Başaran, Tatlıses'in hafızalara kazınan eserlerinden "Bir Ayrılık Şarkısı"nı adlı şarkıyı seslendirdi.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Başaran'ın performansı büyük beğeni toplarken, Tatlıses'in keyifli halleri de dikkat çekti.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Instagram'da paylaşılan görüntüler ise kısa sürede viral oldu. Birçok magazin sayfalarında paylaşılmaya başladı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın