Kadıköy Boğası'ndan İbrahim Tatlıses'in evinde sürpriz performans

Fenerbahçe aşkıyla bilinen 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, İbrahim Tatlıses'in evine misafir oldu. Fenomen isim, usta sanatçının unutulmaz eseri "Bir Ayrılık Şarkısı"nı seslendirdi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.