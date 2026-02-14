Kadıköy Boğası'ndan İbrahim Tatlıses'in evinde sürpriz performans
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe aşkıyla bilinen 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, İbrahim Tatlıses'in evine misafir oldu. Fenomen isim, usta sanatçının unutulmaz eseri "Bir Ayrılık Şarkısı"nı seslendirdi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Fenerbahçe aşkıyla tanınan ve "Kadıköy Boğası" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, sürpriz bir buluşmayla gündeme geldi.
Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Başaran'ı, usta sanatçı İbrahim Tatlıses evinde ağırladı. Samimi anların yaşandığı ziyarette renkli görüntüler ortaya çıktı.
Müzik dolu buluşmada Mustafa Başaran, Tatlıses'in hafızalara kazınan eserlerinden "Bir Ayrılık Şarkısı"nı adlı şarkıyı seslendirdi.