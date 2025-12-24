İtiraf 30 yıl sonra geldi! 4 yaşındaki Emine’nin cenazesi nereye gömüldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan ve 1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan dosyası, canlı yayında gelen itiraflarla yeniden gündeme oturdu.

1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Emine'nin amcası ve kuzeninin başvurusu üzerine açılan dosyada, şüpheler küçük kızın üvey babası Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştı. Yayında ortaya çıkan iddialar ve tanıklıklar, ekran başındaki izleyicileri şoke etti.

Kuzen Aymila Yıldırımcan, Emine ile görüşmesinin sistemli biçimde engellendiğini ve annenin bu konuda net bilgi vermediğini öne sürdü. Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçte kaybolduğu iddia edildi.