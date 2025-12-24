İtiraf 30 yıl sonra geldi! 4 yaşındaki Emine’nin cenazesi nereye gömüldü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan ve 1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan dosyası, canlı yayında gelen itiraflarla yeniden gündeme oturdu.
1995 yılında henüz 4 yaşındayken ortadan kaybolan Emine Yıldırımcan'ın akıbeti, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alındı. Emine'nin amcası ve kuzeninin başvurusu üzerine açılan dosyada, şüpheler küçük kızın üvey babası Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştı. Yayında ortaya çıkan iddialar ve tanıklıklar, ekran başındaki izleyicileri şoke etti.
Kuzen Aymila Yıldırımcan, Emine ile görüşmesinin sistemli biçimde engellendiğini ve annenin bu konuda net bilgi vermediğini öne sürdü. Emine'nin annesinin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile yaşamaya başladığı, küçük kızın da bu süreçte kaybolduğu iddia edildi.
TESPİH MAKİNESİNDE Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan çocukları Müge Anlı'ya itiraflarda bulundu. Yılmaz'ın kızı, babasının Emine'ye şiddet uyguladığını ve buna tanık olduğu için tehdit edildiğini söyledi.
Emine'nin tespih makinesinde öldürüldüğü iddiası ise tüyler ürpertti. Ercan Yılmaz ise suçlamaların iftira olduğunu savundu.
YAYIN İHBAR SAYILDI
Programda dile getirilen iddialar üzerine yayın ihbar kabul edildi, Hatay Emniyeti harekete geçti.
ANNE RAZİYE'DEN CİNAYET İTİRAFI
Gelişmelerin ardından en çarpıcı açıklama anneden geldi. Raziye Yıldız, yayın sonrası yaptığı açıklamada Emine Yıldırımcan'ın öldürüldüğünü itiraf etti. Kendisinin de şiddete maruz kaldığını belirten Yıldız, olay günü ellerinin ve ayaklarının bağlandığını, tehdit edildiğini söyledi.
KIZINI ÖLDÜRDÜ TEHDİT ETTİ
Raziye Yıldız, kendine geldiği anlarda evde bir makinenin çalıştığını duyduğunu, üvey babanın kendisini tehdit ettiğini iddia etti.
Yıldız, bilincini kaybettiğini, kendine geldiğinde ise tespih makinesinden gelen sesleri duyduğunu ifade etti.
"KIZIN BİRİNİ KESİYORUM"
Anne Raziye, canlı yayında yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
"Beni dövdüğünde makine çalışıyordu. Elim ayağım bağlıydı. 'Et kesiyorum, kızın birini kesiyorum' dedi. 'Her şeyi senin üzerine yıkarım' diyerek beni tehdit etti."
4 YAŞINDAKİ EMİNE NEREYE GÖMÜLDÜ?
Akıllardaki en büyük soru ise küçük çocuğun nereye gömüldüğü... Canlı yayında taraflar arasında tansiyon yükselirken, anne Raziye Yıldız, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekti.
CİNAYETİ KİMLER BİLİYOR?
Programda konuşan Raziye Yıldız'ın akrabası Hatice Bozdağ ise canlı yayında yaptığı açıklamalarla stüdyoda şok etkisi yarattı. Bozdağ'ın sözleri, olaydan birden fazla kişinin haberdar olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
"Cinayeti annesi, kız kardeşi ve eniştesi de biliyor" dedi.
KAÇTIĞI YERDE EMİNE'NİN KİMLİĞİ BULUNDU
Olayın seyrini değiştirecek açıklamalardan biri de Emine Yıldırımcan'ın dedesi Osman Yıldırımcan'dan geldi!
Dede Osman Yıldırımcan, cinayetin baş şüphelisi Ercan Yılmaz'ın polislerden kaçtığı günü tüm detaylarıyla anlattı. Yıldırımcan'ın aktardığına göre Ercan Yılmaz, cinayetin ardından önce Adana'daki evinden ayrıldı, ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldığı otelden de kaçarak izini kaybettirdi.
Osman Yıldırımcan, Yılmaz'ın kaldığı otel odasında eski eşine hitaben yazdığı bazı notların bulunduğunu söyledi.
Canlı yayında paylaşılan en çarpıcı detaylardan biri ise Emine Yıldırımcan'a ait kimlikle ilgili oldu.