İstanbul’da Ramazan coşkusu! 2025 imsakiyesi ile iftar, sahur ve teravih vakitleri

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, ibadetlerin yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir dönemdir. 2025 yılı itibarıyla İstanbul için imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor, iftar vakti ne zaman? İşte 2025 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve teravih namazı saati…
İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:07'da bitiyor. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, yatsı namazının ardından eda ediliyor. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre, yatsı namazı vakti ise 20:20 olarak yer alıyor.
1 Mart Cumartesi: İmsak: 06.07 Akşam: 19.01 Yatsı: 20.20
2 Mart Pazar: İmsak: 06.06 Akşam: 19.03 Yatsı: 20.22
3 Mart Pazartesi: İmsak: 06.04 Akşam: 19.04 Yatsı: 20.23
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