İstanbul’da Ramazan coşkusu! 2025 imsakiyesi ile iftar, sahur ve teravih vakitleri

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, ibadetlerin yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir dönemdir. 2025 yılı itibarıyla İstanbul için imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor, iftar vakti ne zaman? İşte 2025 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve teravih namazı saati…