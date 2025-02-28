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İstanbul'da Ramazan coşkusu! 2025 imsakiyesi ile iftar, sahur ve teravih vakitleri

On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle milyonlarca Müslüman imsakiye vakitlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, sahur ve iftar vakitlerini yakından takip ediyor. İstanbul'da yaşayanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı imsakiye takvimi, sahur ve iftar saatlerinin detayları belli oldu. Peki İstanbul'da sahur ve iftar vakitleri ne zaman? İşte İstanbul teravih namazı saatleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.02.2025 22:14
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İstanbul’da Ramazan coşkusu! 2025 imsakiyesi ile iftar, sahur ve teravih vakitleri

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayı, ibadetlerin yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir dönemdir. 2025 yılı itibarıyla İstanbul için imsakiye bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor, iftar vakti ne zaman? İşte 2025 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve teravih namazı saati…

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İstanbul'da Sahur, İftar ve Teravih Saatleri

İstanbul'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:07'da bitiyor. Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, yatsı namazının ardından eda ediliyor. Diyanet'in açıkladığı saatlere göre, yatsı namazı vakti ise 20:20 olarak yer alıyor.

1 Mart Cumartesi: İmsak: 06.07 Akşam: 19.01 Yatsı: 20.20

2 Mart Pazar: İmsak: 06.06 Akşam: 19.03 Yatsı: 20.22

3 Mart Pazartesi: İmsak: 06.04 Akşam: 19.04 Yatsı: 20.23

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