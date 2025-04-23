İstanbul’da okullar tatil edildi mi? 24 Nisan üniversiteler ve okullarda ders işlenecek mi? Valilik-MEB-YÖK açıklama...

AFAD, İstanbul'daki depremin ardından vatandaşları uyararak, hasarlı binalara girmemelerini ve riskli bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti. AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

A Haber Foto Arşiv

İstanbul'da 24 Nisan'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

İstanbul'daki okulların 24 Nisan 2025 Perşembe günü tatil edilip edilmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Depremin ardından İstanbul Valiliği'nden herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Veliler ve öğrenciler, resmi makamların konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Valilikten gün içinde bir açıklama yapılması ve eğitim-öğretimle ilgili kararın duyurulması bekleniyor.