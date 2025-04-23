İstanbul’da okullar tatil edildi mi? 24 Nisan üniversiteler ve okullarda ders işlenecek mi? Valilik-MEB-YÖK açıklama...

İstanbul, bugün sabah saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından vatandaşlar, özellikle eğitim-öğretim hayatının nasıl etkileneceğini merak ediyor. Veliler ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmediği konusunda İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamayı bekliyor.
Başkan Erdoğan'dan İlk Açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili olarak kısa bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" diyerek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul'daki Depremin Merkez Üssü Marmara Denizi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde merkez üssü olan deprem, 6.2 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sarsıntı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde hissedildi.
AFAD'dan 'Hasarlı Binalara Girmeyin' Uyarısı
AFAD, İstanbul'daki depremin ardından vatandaşları uyararak, hasarlı binalara girmemelerini ve riskli bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti. AFAD, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
İstanbul'da 24 Nisan'da Okullar Tatil Edilecek Mi?
İstanbul'daki okulların 24 Nisan 2025 Perşembe günü tatil edilip edilmeyeceği hala belirsizliğini koruyor. Depremin ardından İstanbul Valiliği'nden herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı. Veliler ve öğrenciler, resmi makamların konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Valilikten gün içinde bir açıklama yapılması ve eğitim-öğretimle ilgili kararın duyurulması bekleniyor.