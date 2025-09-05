İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi uyarısı: 8 saat sürecek kesinti ne zaman bitecek?

İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar, hangi bölgelerin ve saatlerin etkileneceğini merak ediyor. Planlı çalışmaların kapsamı ve süresi, günlük yaşamı etkileyecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor.

5 EYLÜL CUMA GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER