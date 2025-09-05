Haberler Liste Haberleri İstanbul’da 17 ilçede elektrik kesintisi uyarısı: 8 saat sürecek kesinti ne zaman bitecek?

İstanbul’da 5 Eylül Cuma günü 17 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın duyurularıyla detaylar netleşti. Vatandaşlar ise kesinti saatlerini ve ilçeleri merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.09.2025 11:43
İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Vatandaşlar, hangi bölgelerin ve saatlerin etkileneceğini merak ediyor. Planlı çalışmaların kapsamı ve süresi, günlük yaşamı etkileyecek mi sorusu gündemdeki yerini koruyor.

5 EYLÜL CUMA GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER

Arnavutköy

05.09.2025-05.05.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Ömerli Mah. ve civarı, Mustafa Kemal Paşa Mah., Ayalp, Ayan, Ayben, Aydınay, Aydoğan, Aşık, Bayraktpe, Bostancı, Binay, Cenk, Demiröz, Doğançay, Emrullah, Emine, Fedai, Gediz, Gülyüzlü, Güzelyurt, Hilal, Kaptanpaşa, Laleli, Meşedibi Sk. ve civarı. Nargile, Nağme, Sığla, Umurbey, Varlık, Yankı, Yazgülü, Yeşilpınar, Yıldızlı, Yöre, Yüzüncüyıl, Zühre, Çalış, Çamdibi, Çağlagül, Özgem İlknur Sk. ve civarı, Karlıbayır Mah., Eski Edirne Asfaltı, Hoş, Kızılerik, Nalan, Nurdağı, Sakız, Tahsin, Taşan, Yalçındağ Sk./Taşoluk Mah., Akman Sk. ve civarı.

Avcılar

05.09.2025-05.05.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Cihangir Mah., Göçer, Kayalı, Kırbaç, Meşrutiyet, Oruç, Saka, Seyhan Sk. ve civarı, Yeşilkent Mah., G-173., G-187., G-790. Sk. ve civarı.

Bağcılar

05.09.2025-05.05.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Bağcılar Mah. ve civarı, Fevzi Çakmak Mah., 2040., 2042., 2043., 2044., 2045., 2046., 2047., Fatih, Namık Kemal Sk./Sancaktepe Mah., 966., Fatih Sk. ve civarı.

Beşiktaş

05.09.2025-05.05.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Yatırım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Akat Mah., Gündoğdu, Irmak, Kiraz, Meşe, Sedef, Zeytinoğlu Sk. ve civarı.

Eyüpsultan

05.09.2025-05.05.2025 09.00-18.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Karadolap Mah., Abuhayat, Adnan Menderes, Belgin, Dolgun, Dinç, Erkılıç, Gamze, Gül, Gülaçan, Gülbahar, Gülveren, Gülistan, Nilgün, Veysel Karani, İkbal, İkbal Alt, Şekerpare Sk./Güzeltepe Mah., 1.Neşeli, 2. Esen, Baki, Dikmen, Latife, Metin, Orbay, Sevincan, Çiğdem, Dikmen, Güzeltepe Sk. ve civarı. Düğmeciler Mah., 1.Çınaraltı Çıkmazı, Sait Köknar, Çınaraltı, Akasya, Altunizade Bağ Sk./Topçular Mah. ve civarı.

Küçükçekmece

05.09.2025-05.05.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: İnönü Mah., 1.Genç, 2. Tunç, Ala, Hakan, Plevne, Tolga Sk. ve civarı, Atakent Mah. ve civarı.

Zeytinburnu

05.09.2025-05.05.2025 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Bakım programı çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Seyitnizam Mah. ve civarı.

BEDAŞ Elektrik Kesintisi Nereden Öğrenilir?

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyuruluyor. Kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler BEDAŞ'ın resmi internet sayfasından ya da BEDAŞ 186 mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ Elektrik Kesintisi Nereden Öğrenilir?

İstanbul Anadolu Yakası'nda planlanan kesinti bilgileri ise AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar "Elektrik Kesintisi" bölümünden detaylara ulaşabiliyor. Ayrıca site üzerinden arıza sorgulaması yapmak da mümkün.

