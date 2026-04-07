İŞKUR aşçı, garson ve tekniker alımı: TEİAŞ 402 daimi işçi alımı şartları

İşte 2026 yılı TEİAŞ işçi alımı sürecine dair bilmeniz gereken tüm detaylar ve kadro dağılımı:

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), kamu sektöründe kariyer hedefleyen binlerce adayı heyecanlandıran dev bir istihdam paketi açıkladı. 402 sürekli işçi alımı için düğmeye basan kurum, ön lisans mezunları arasından yapılacak teknik ve idari personel alımının detaylarını paylaştı. Özellikle teknik branşlardaki kontenjan yoğunluğu dikkat çekerken, başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı öğrenildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, ilanların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanmasının ardından 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Adaylar başvurularını;

İŞKUR İl/Şube Müdürlüklerinden

İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden

e-Devlet sistemi aracılığıyla

yapabilecek. Online başvuru için adayların, İŞKUR e-şube sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.

TEİAŞ, önlisans mezunlarına yönelik 402 personel alımı yapacağını duyurdu. (Fotoğraf:AA)

BAŞVURU ŞARTLARI NEREDE YAYINLANACAK?

Adaylarda aranacak şartlar, İŞKUR iş ilanları ile birlikte TEİAŞ'ın resmi internet sitesinde ayrıca ilan edilecek. Başvuru yapmadan önce ilgili kriterlerin dikkatle incelenmesi önem taşıyor.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Alımlar, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda teknik kadrolar için toplam 396 tekniker alımı yapılacak.

Branşlara göre dağılım şu şekilde: