İrem Helvacıoğlu’ndan olay gönderme: "Yalancı herkesi yalancı sanır!"
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde yaşanan ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun paylaştığı o zehir zemberek metin, "Büyük aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte o paylaşım...
Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor...
28 Ekim 2024'te iş insanı Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te dünyaya gelen ve Sora adını verdiği kızıyla ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
Oyuncu, doğum sonrası yaptığı paylaşımda bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuştuğunu duyurmuş ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.Ancak son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddiaları magazin gündeminde geniş yer buluyor.