İrem Helvacıoğlu’ndan olay gönderme: "Yalancı herkesi yalancı sanır!"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar cephesinde yaşanan ayrılık iddiaları gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncunun paylaştığı o zehir zemberek metin, "Büyük aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte o paylaşım...

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz ve Yürek Çıkmazı gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor...

28 Ekim 2024'te iş insanı Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te dünyaya gelen ve Sora adını verdiği kızıyla ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Oyuncu, doğum sonrası yaptığı paylaşımda bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuştuğunu duyurmuş ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.Ancak son günlerde haklarında çıkan ayrılık iddiaları magazin gündeminde geniş yer buluyor.

İMALI PAYLAŞIM

Ayrılık söylentilerinin ardından gözler Helvacıoğlu'na çevrildi. Güzel oyuncu doğrudan bir açıklama yapmak yerine sosyal medya hesabından derin anlamlar içeren bir metin paylaştı.

Helvacıoğlu'nun bu sözleri, takipçileri tarafından hem eşi Ural Kaspar'a hem de kendisi hakkında çıkan asılsız iddialara bir gönderme olarak yorumlandı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bir yalancı, herkesi yalancı sanır. Bir hırsız, herkesin fırsat kolladığını düşünür... Ve bir salih, herkesi kendi gibi görür; herkesi iyi niyetle okur."

Paylaşımın sonunda yer alan Mevlâna'nın meşhur sözü "Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir" ise adeta bir nokta atışı niteliğindeydi.

