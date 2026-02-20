İrem Helvacıoğlu’ndan olay gönderme: "Yalancı herkesi yalancı sanır!"

Helvacıoğlu'nun bu sözleri, takipçileri tarafından hem eşi Ural Kaspar'a hem de kendisi hakkında çıkan asılsız iddialara bir gönderme olarak yorumlandı.

Ayrılık söylentilerinin ardından gözler Helvacıoğlu'na çevrildi. Güzel oyuncu doğrudan bir açıklama yapmak yerine sosyal medya hesabından derin anlamlar içeren bir metin paylaştı.

Kaynak: Instagram

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bir yalancı, herkesi yalancı sanır. Bir hırsız, herkesin fırsat kolladığını düşünür... Ve bir salih, herkesi kendi gibi görür; herkesi iyi niyetle okur."

Paylaşımın sonunda yer alan Mevlâna'nın meşhur sözü "Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendisi gibi bilir" ise adeta bir nokta atışı niteliğindeydi.