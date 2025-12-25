İrem Helvacıoğlu’ndan 2025’e veda paylaşımı

"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu , son dönemde hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Anne olduktan kısa bir süre sonra geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini korkutan Helvacıoğlu, ardından ortaya atılan boşanma iddialarıyla da magazin manşetlerinde yer aldı.

Geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, 15 Ekim'de Sora adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Instagram

"BİLMEDİĞİM ŞEYLERİ SÖYLEDİN 2025"

Tüm bu zorlu sürecin ardından ünlü oyuncudan, takipçilerinin yüzünü gülümseten bir paylaşım geldi. 2025'in sonlarına yaklaşırken yıla veda eden Helvacıoğlu, minik kızı Sora'nın da yer aldığı kareleri bir araya getirerek Instagram hesabından yayınladı.