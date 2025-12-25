Haberler Liste Haberleri İrem Helvacıoğlu'ndan 2025'e veda paylaşımı

İrem Helvacıoğlu'ndan 2025'e veda paylaşımı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2025 yılının sonuna doğru yaklaşırken, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Helvacıoğlu'nun minik kızı Sora ile yayınladığı kare, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 17:08
İrem Helvacıoğlu’ndan 2025’e veda paylaşımı

"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde hayat verdiği Nefes karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, son dönemde hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, 15 Ekim'de Sora adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Anne olduktan kısa bir süre sonra geçirdiği talihsiz kazayla sevenlerini korkutan Helvacıoğlu, ardından ortaya atılan boşanma iddialarıyla da magazin manşetlerinde yer aldı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"BİLMEDİĞİM ŞEYLERİ SÖYLEDİN 2025"

Tüm bu zorlu sürecin ardından ünlü oyuncudan, takipçilerinin yüzünü gülümseten bir paylaşım geldi. 2025'in sonlarına yaklaşırken yıla veda eden Helvacıoğlu, minik kızı Sora'nın da yer aldığı kareleri bir araya getirerek Instagram hesabından yayınladı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Paylaşımına, "Hiç tahmin etmediğim ve bilmediğim şeyleri söyledin 2025" notunu düşen ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Özellikle Helvacıoğlu'nun minik kızıyla paylaştığı kare takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.Hayranları ünlü oyuncuya destek ve sevgi mesajları yağdırdı.

SON DAKİKA