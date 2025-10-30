Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?

A: Matematikçi

B: Beyin cerrahı

C: Manav

D: Arkeolog

Cevap: A