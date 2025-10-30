Haberler Liste Haberleri İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 22:37
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 30 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?

A: Matematikçi

B: Beyin cerrahı

C: Manav

D: Arkeolog

Cevap: A

