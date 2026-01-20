CANLI YAYIN

İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye mezarı başında seslendi: "Nasıl bir sınav..."

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye mezarı başında seslendi: "Nasıl bir sınav..."

Pankreas kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi 17 Mart 2025’te kaybeden oryantal Tanyeli’nin ardından gözyaşları dinmeyen eşi İlker Sünneli, mezar başından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıl boyunca pankreas kanseriyle mücadele etmiş, entübe edildikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Sanat dünyasında ve sevenlerinin kalbinde derin izler bırakan Tanyeli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Ünlü ismin vefatıyla derin bir acı yaşayan eşi İlker Sünneli, yaşadığı büyük kaybı zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmeye devam ediyor.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Her paylaşımında özlemini ve hüznünü satırlara döken Sünneli, bu kez Tanyeli'nin mezarı başından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"NASIL BİR SINAV VE HİS..."

Sünneli, mezar ziyareti sırasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına, "Fotoğrafına, gözlerine bakıp orada olduğunu bilip sana dokunamamak nasıl bir sınav ve his…" notunu düştü.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Ardından bir paylaşım daha yapan İlker Sünneli, bu kez hissettiklerini "Gördüğünü hissetmek ama dokunamamak…" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

Son olarak "Bilemezsin içimi..." şeklinde hislerini ifade etti.

#Tanyeli #İlker Sünneli
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın