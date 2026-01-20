İlker Sünneli eşi Tanyeli’ye mezarı başında seslendi: "Nasıl bir sınav..."
Pankreas kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi 17 Mart 2025’te kaybeden oryantal Tanyeli’nin ardından gözyaşları dinmeyen eşi İlker Sünneli, mezar başından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıl boyunca pankreas kanseriyle mücadele etmiş, entübe edildikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Sanat dünyasında ve sevenlerinin kalbinde derin izler bırakan Tanyeli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Ünlü ismin vefatıyla derin bir acı yaşayan eşi İlker Sünneli, yaşadığı büyük kaybı zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirmeye devam ediyor.
Her paylaşımında özlemini ve hüznünü satırlara döken Sünneli, bu kez Tanyeli'nin mezarı başından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.