İftara ne kadar kaldı? Çanakkale akşam ezanı saat kaçta? 2025 Çanakkale imsakiyesi

Her yıl olduğu gibi 2025 Ramazan ayında da sahur ve iftar vakitleri değişiklik gösteriyor. Ramazan'ın ilk günü ile son günü arasındaki zaman farkı nedeniyle, günlerin uzayıp kısalmasına bağlı olarak sahur ve iftar saatleri değişiyor. Çanakkale'de oruç tutan vatandaşlar, sahurda son lokmayı almak ve iftarını vaktinde açmak için Ramazan imsakiyesini araştırıyor. İşte Çanakkale sahur, iftar ve teravih saatleri…
Çanakkale'de Ramazan ayının ilk iftarı saat 19:12'de açılacak. Akşam ezanından sonra saat 20:30'da okunacak yatsı ezanı ile teravih namazı eda edilecek.
1 Mart Cumartesi: İmsak: 06:18 Akşam: 19:12 Yatsı: 20:30
2 Mart Pazar: İmsak: 06:16 Akşam: 19:14 Yatsı: 20:31
3 Mart Pazartesi: İmsak: 06:15 Akşam: 19:15 Yatsı: 20:32
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