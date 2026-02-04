Hülya Avşar yeni rolünü anlattı: "Hem sevilecek hem korkulacak bir karakter"

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Paraya ve statüye verdiği önem, onun hayata karşı sert bir kabuk geliştirmesine neden olurken, geçmişinde sakladığı sırlar Fazilet'i içten içe yoran bir yük haline gelir.

Kaynak: ATV

Soğukkanlı görünümünün ardında bastırdığı duygularla yaşayan Fazilet, hikayenin yönünü değiştiren en etkili karakterlerden biri olacak. Proje ve karakteriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Burak Tozkoparan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Hem Sevilebilecek Hem Korkulacak Bir Karakter"

"Fazilet yaşadıklarını hak etmediğini düşünen bir kadın. Herkese karşı sinirli, herkese karşı bir hırsı var. Bu bununla da adım adım hikayenin içinde emin adımlarla hedefine yürüyen bir kadın. Hem sevilebilecek bir karakter, hem korkulacak bir karakter; ikisinin ortası bir çizgi, önemli bir çizgi."