Heyecan dorukta! "Aynı Yağmur Altında" basınla buluştu!
Pazartesi akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan 'Aynı Yağmur Altında'nın basın toplantısı gerçekleşti. İlk kez tüm ekip olarak basının karşısına çıkan oyuncular diziye dair duygu ve düşüncelerini basınla paylaştı.
Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak olan dizide kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda kökten değişirken, aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları kaderin bir cilvesi olarak bu kez İstanbul'da yeniden kesişir.
KARİYERİNDE BİR İLK
Aileler, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanan Ali ve Rosa'nın aşkı, ikisi için de geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacaktır. Büyük bir tutkuyla başlayan bu ilişki, zamanla her ikisinin de felaketine dönüşecektir.
Dizinin duygusal dünyasını güçlendiren en dikkat çekici unsurlardan biri ise müzikleri… Cem Adrian, 'Aynı Yağmur Altında' için özel olarak bestelediği şarkılarla projeye güçlü bir ruh katıyor. Adrian, kariyerinde ilk kez bir diziye müzik yaparken, aynı zamanda ilk kez bir dizinin jenerik müziğine de imza atıyor.
"BÖYLE GÜÇLÜ BİR KADRO KURMAK KOLAY DEĞİL"
Nilsu Berfin Aktaş: Harika bir kadro. Eğitim odaklı olan usta oyuncular var. Burası benim için bir okul. Çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla çalışmanın verdiği ayrı bir gurur var. Yapım ekibinin de bize olan güveni, bizim onlara olan güvenimiz… Bunların arkasında bir sürü görmediğimiz kahraman var. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün de sabaha kadar çalıştık ve buraya geldik. Umarım çok güzel bir set olur.
Burak Tozkoparan: Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Çok güzel bir iş çıkardık. Umarım karşılığını alırız.