Hatay’da korkutan deprem! Kilis, Gaziantep, Adana... AFAD büyüklüğünü duyurdu

Hatay'ın Antakya ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sismik hareketlilik yeniden gündeme geldi. Sarsıntının ardından uzman görüşleri merak edilirken, Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında depremin kaynağına ve Hatay çevresinde devam eden fay hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BU DEPREM ARTÇI NİTELİĞİNDE"
Prof. Dr. Ersoy, depremin merkez üssünün Antakya olarak açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, sarsıntının ana deprem sonrası süreçle bağlantılı olduğunu belirtti. Bölgenin, daha önce Kırıkhan'dan Amanos fayları boyunca kırılan ve Antakya üzerinden Defne'ye uzanan fay hattı üzerinde yer aldığını hatırlatan Ersoy, bu nedenle yaşanan depremin kuvvetle muhtemel bir artçı olduğunu ifade etti.
"YIKICI BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"
Depremin hissedilir olmasına rağmen yıkıcı nitelik taşımadığını vurgulayan Ersoy, artçı sarsıntıların bu tür fay zonlarında normal olduğunu söyledi. Fay hattındaki kırılmaların zaman zaman küçük ölçekli depremler üretebildiğine dikkat çeken Ersoy, bu sürecin birkaç yıl sürebileceğini dile getirdi.
"DAHA BÜYÜK BİR ARTÇI BEKLENTİSİ YOK"
"Daha büyük deprem olur mu?" sorusuna da net yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu lokasyon için 6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem ihtimali görmediğini belirtti. Mevcut sarsıntıların, olağan artçı deprem aktivitesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
AFAD DUYURDU!
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2025-12-15
Saat:12:20:00 TSİ
Enlem:36.24444 N
Boylam:36.20028 E
Derinlik:7 km
15 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-12-15 12:20:00 36.24444 36.20028 7.0 MW 4.2 Antakya (Hatay)
2025-12-15 11:51:46 39.17028 28.29194 4.74 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-15 11:49:03 39.25528 29.00889 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-12-15 11:31:22 40.19278 27.51472 15.97 ML 2.1 Gönen (Balıkesir)
2025-12-15 11:25:31 39.17222 28.21722 9.9 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-15 11:18:06 39.78333 39.02528 7.0 ML 1.6 Kemah (Erzincan)
2025-12-15 11:00:50 39.16444 28.30222 5.56 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-15 10:53:33 39.17 32.81583 7.0 ML 1.3 Haymana (Ankara)
2025-12-15 10:41:14 41.99806 26.85 7.61 ML 1.2 Bolyarovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [04.33 km] Lalapaşa (Edirne)
2025-12-15 10:34:42 38.86278 39.19778 7.0 ML 1.4 Keban Barajı - [03.61 km] Pertek (Tunceli)
2025-12-15 10:33:27 39.08111 40.47417 13.43 ML 1.6 Merkez (Bingöl)
2025-12-15 10:04:50 38.34056 27.22056 7.9 ML 1.9 Buca (İzmir)
2025-12-15 10:04:29 39.46889 33.55167 7.0 ML 1.0 Çelebi (Kırıkkale)
2025-12-15 09:43:58 40.46778 35.25694 13.73 ML 2.1 Mecitözü (Çorum)
2025-12-15 09:26:13 34.93806 27.35056 20.6 ML 2.6 Akdeniz - [195.07 km] Datça (Muğla)
2025-12-15 09:24:00 41.0025 32.18 7.0 ML 1.0 Mengen (Bolu)
2025-12-15 09:08:02 39.05694 40.49333 7.0 ML 1.9 Merkez (Bingöl)
2025-12-15 08:48:17 38.87528 33.55722 8.51 ML 1.4 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-12-15 08:43:37 39.25972 28.12694 11.75 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)