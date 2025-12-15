Hatay’da korkutan deprem! Kilis, Gaziantep, Adana... AFAD büyüklüğünü duyurdu

A Haber Foto Arşiv

"BU DEPREM ARTÇI NİTELİĞİNDE"

Prof. Dr. Ersoy, depremin merkez üssünün Antakya olarak açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, sarsıntının ana deprem sonrası süreçle bağlantılı olduğunu belirtti. Bölgenin, daha önce Kırıkhan'dan Amanos fayları boyunca kırılan ve Antakya üzerinden Defne'ye uzanan fay hattı üzerinde yer aldığını hatırlatan Ersoy, bu nedenle yaşanan depremin kuvvetle muhtemel bir artçı olduğunu ifade etti.

"YIKICI BİR DEPREM BEKLEMİYORUM"

Depremin hissedilir olmasına rağmen yıkıcı nitelik taşımadığını vurgulayan Ersoy, artçı sarsıntıların bu tür fay zonlarında normal olduğunu söyledi. Fay hattındaki kırılmaların zaman zaman küçük ölçekli depremler üretebildiğine dikkat çeken Ersoy, bu sürecin birkaç yıl sürebileceğini dile getirdi.

"DAHA BÜYÜK BİR ARTÇI BEKLENTİSİ YOK"

"Daha büyük deprem olur mu?" sorusuna da net yanıt veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu lokasyon için 6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem ihtimali görmediğini belirtti. Mevcut sarsıntıların, olağan artçı deprem aktivitesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.