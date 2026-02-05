Gözler Seda Sayan'da! Oğulcan Engin ile İlayda Alişan evleniyor mu?
Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, önceki akşam bir konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendilerine yöneltilen evlilik soruları karşısında gülümseyen ikili, konuyu esprili bir dille geçiştirdi.
Son dönemin başarılı genç oyuncularından İlayda Alişan, bir süredir iş insanı Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor.
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaklaşık 2,5 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren Alişan, sevgilisiyle birlikte bugün bir konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİLER
El ele konsere gelen ünlü çift, samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan ikili, ilişkileriyle ilgili merak edilen konulara da açıklık getirdi.
EVLİLİK SORUSUNA ESPRİLİ KAÇIŞ!
2. Sayfa'nın haberine göre; İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, evlilik planlarıyla ilgili yöneltilen soruya, "İnşallah, nasip kısmet, onu anneme sorun" yanıtını verdi. Bu cevap, çiftin evliliğe kapıyı tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlandı.