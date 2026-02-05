Gözler Seda Sayan'da! Oğulcan Engin ile İlayda Alişan evleniyor mu?

Kaynak: Instagram

TELEFONLARA NASIL KAYITLI?

Basın mensuplarının bir diğer merak ettiği konu ise Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın telefonlara nasıl kayıtlı olduğu oldu.

Oğulcan Engin, bu soruya esprili bir dille, "Annem çok sık numara değiştirdiği için sadece 'Seda' diye kayıtlı" cevabını verdi.

Aynı soru İlayda Alişan'a yöneltildiğinde ise ünlü oyuncu, müstakbel kayınvalidesini telefonuna "Seda Hanım" olarak kaydettiğini söyledi.