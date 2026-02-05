CANLI YAYIN

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gözler Seda Sayan'da! Oğulcan Engin ile İlayda Alişan evleniyor mu?

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, önceki akşam bir konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendilerine yöneltilen evlilik soruları karşısında gülümseyen ikili, konuyu esprili bir dille geçiştirdi.

Son dönemin başarılı genç oyuncularından İlayda Alişan, bir süredir iş insanı Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alıyor.

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaklaşık 2,5 yıldır mutlu bir birliktelik sürdüren Alişan, sevgilisiyle birlikte bugün bir konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KONSERDE GÖRÜNTÜLENDİLER

El ele konsere gelen ünlü çift, samimi ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan ikili, ilişkileriyle ilgili merak edilen konulara da açıklık getirdi.

EVLİLİK SORUSUNA ESPRİLİ KAÇIŞ!

2. Sayfa'nın haberine göre; İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, evlilik planlarıyla ilgili yöneltilen soruya, "İnşallah, nasip kısmet, onu anneme sorun" yanıtını verdi. Bu cevap, çiftin evliliğe kapıyı tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlandı.

TELEFONLARA NASIL KAYITLI?

Basın mensuplarının bir diğer merak ettiği konu ise Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayan'ın telefonlara nasıl kayıtlı olduğu oldu.

Oğulcan Engin, bu soruya esprili bir dille, "Annem çok sık numara değiştirdiği için sadece 'Seda' diye kayıtlı" cevabını verdi.

Aynı soru İlayda Alişan'a yöneltildiğinde ise ünlü oyuncu, müstakbel kayınvalidesini telefonuna "Seda Hanım" olarak kaydettiğini söyledi.

"HAYATIM FİLM OLURSA BENİ İLAYDA OYNASIN"

Öte yandan Seda Sayan'ın daha önce geliniyle ilgili yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Ünlü sanatçı, "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" sözleriyle Alişan'a olan sevgisini dile getirmişti.

Uyumları ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken İlayda Alişan ve Oğulcan Engin çifti, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

