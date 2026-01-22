CANLI YAYIN

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Gazze'nin ablası Yıldız Tilbe'den dev destek! 300 bin dolar bağışladı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze’de yaşanan insani kriz için büyük bir adım attı. Tilbe, Kudüs Gönüllüleri Derneği tarafından yürütülen Çadırkent projesine tam 300 bin dolar bağışta bulundu.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze'deki Filistinli aileler için anlamlı bir yardımda bulundu. Sabah'ın haberine göre; Tilbe, Kudüs Gönüllüleri Derneği'nin yürüttüğü Çadırkent projesine 300 bin dolar bağışlayarak destek oldu.

4 BİN KİŞİYE İFTAR VERMİŞTİ

Tilbe, Gazze yararına özel bir konser düzenleyeceğini de açıkladı. Sanatçı, yardımseverliğini geçtiğimiz yıl da göstermiş, 4 bin kişiye iftar vermişti. Kudüs Gönüllüleri Derneği, sanatçının yaptığı bu anlamlı katkıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TİLBE'DEN 300 BİN DOLARLIK BAĞIŞ

Yapılan paylaşımda, "Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu.

"GAZZE'NİN ABLASI..."

Yıldız Tilbe hanımefendi ayrıca Çadırkentlerdeki Filistinli ailelerin aş ihtiyacını karşılamak üzere "Gazze yararına konser" düzenleyeceklerini de belirtti. Yıldız hanım bu emsalsiz cömertliği ve yardımseverliği ile Gazze'deki kardeşlerimiz için GAZZE'NİN ABLASI haline geldi ve gönüllerde taht kurdu.

Yıldız Tilbe hanımefendi geçen yıl Ramazan ayında da Gazze'de Kudüs Gönüllüleri eliyle toplamda 20 bin kişilik iftar sofraları kurmuştu. Böylesi yardım abidesinin sergilediği emsalsiz şefkat, merhamet ve cömertlik ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir gurur olduğu gibi her bir yürekli vicdan sahibi için de büyük bir örneklik teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

#Yıldız Tilbe #Gazze #Bağış
