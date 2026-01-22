Gazze'nin ablası Yıldız Tilbe'den dev destek! 300 bin dolar bağışladı
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Gazze'deki Filistinli aileler için anlamlı bir yardımda bulundu. Sabah'ın haberine göre; Tilbe, Kudüs Gönüllüleri Derneği'nin yürüttüğü Çadırkent projesine 300 bin dolar bağışlayarak destek oldu.
4 BİN KİŞİYE İFTAR VERMİŞTİ
Tilbe, Gazze yararına özel bir konser düzenleyeceğini de açıkladı. Sanatçı, yardımseverliğini geçtiğimiz yıl da göstermiş, 4 bin kişiye iftar vermişti. Kudüs Gönüllüleri Derneği, sanatçının yaptığı bu anlamlı katkıyı sosyal medya hesaplarından duyurdu.
TİLBE'DEN 300 BİN DOLARLIK BAĞIŞ
Yapılan paylaşımda, "Ülkemizin önde gelen değerli ses sanatçılarından Yıldız Tilbe hanımefendi Kudüs Gönüllüleri'nin Gazze'de sürdürdüğü Çadırkent projelerine büyük bir katkı sunarak 300 bin dolarlık bir bağışta bulundu. Yıldız hanım bu bağışı ile Gazze'inin iki ayrı bölgesinde tam teşekküllü iki büyük Çadırkent kurulmasının finansını sağlamış oldu.